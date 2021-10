Weekend w kinie: "Diuna", "Furioza" i inne przyjemności

Recenzja "Diuna" [recenzja]: Odkrywanie własnej drogi [recenzja]

Spektakularna "Diuna" to ekranizacja bestsellerowej powieści Franka Herberta pod tym samym tytułem. Za kamerą stanął Denis Villeneuve . Twórca "Blade Runnera 2049" zebrał imponującą obsadę, w której znaleźli się między innymi Timothée Chalamet , Rebecca Ferguson , Zendaya , Oscar Isaac czy Jason Momoa . Film opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atrydy. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

Business or pleasure? - pyta Bellę Cherry urzędnik graniczny na lotnisku w Los Angeles. Urocza, ale nieco naiwna 19-latka przyjeżdża z rodzinnej Szwecji do Kalifornii, aby rozpocząć karierę gwiazdy porno. Czy istnieje pornografia tworzona z poszanowaniem kobiet? Bella nie jest ofiarą wyzysku ani handlu ludźmi, pochodzi z bogatego kraju, jest świadoma, sekspozytywna i pełna wiary, że może decydować o sobie i swoim ciele. Praca seksualna nie jest dla niej przymusem, ale wyborem, a kalifornijska branża porno wydaje się przestrzegać zasad mających chronić aktorki i aktorów przed nadużyciami. W miarę przekraczania kolejnych "kręgów piekła" jasne jednak staje się, że mimo wszelkich wysiłków przemysł pornograficzny pozostaje szarą strefą, a granica między przyzwoleniem a przymusem jest nieostra. Autentyczny i bezkompromisowy "Pleasure" Ninjy Thyberg obnaża to wszystko, co nie mieści się w kadrze filmu z YouPorna: od przygotowań higienicznych i rozgrzewki aktorów, przez negocjacje w trakcie hardcore'owych scen, po sposób filmowania i ustawień kamery dla najlepszego efektu. Wszystko oglądamy oczami Belli, widzimy dokładnie to, co widzi ona. Bez cenzury i bez znieczulenia.

"Furioza" to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film, który pokazuje świat, o którym większość z nas nie ma pojęcia. Świat kibiców - ultrasów, chuliganów i kobiet, które są z nimi w związkach. Wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida ( Mateusz Banasiuk ), dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika ( Weronika Książkiewicz ) - kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat ( Wojciech Zieliński ) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena ( Mateusz Damięcki ). Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.

Najnowszy film kontrowersyjnego argentyńskiego reżysera Gaspara Noé "Lux Aeterna" to hipnotyczna, diabelska i pełna czarnego humoru opowieść o kulisach powstawania pewnego filmu reklamowego, którego realizacja wymknęła się spod kontroli. W scenografii przypominającej czeluści piekielne odziane w luksusowe stroje gwiazdy i modelki szykowane są na stos. Napięcie i chaos na planie nieoczekiwanie budzą uśpione żądze. Czy stosy naprawdę zapłoną? "Lux Aeterna" to muzyka Chopina w wersji elektro, palenie czarownic na stosie, stroboskopowe światło, przedwczesny wytrysk - czyli prawdziwe piekło.



Horror Davida Gordona Greena "Halloween zabija" to kolejna odsłona tytułowej, kultowej już serii. Kilka minut po tym, jak Laurie Strode ( Jamie Lee Curtis ), jej córka Karen ( Judy Greer ) i wnuczka Allyson ( Andi Matichak ) zostawili zamaskowanego potwora Michaela Myersa uwięzionego w piwnicy, Laurie zostaje przewieziona do szpitala z poważnymi obrażeniami. Jest przekonana, że w końcu udało się pokonać jej dręczyciela. Jednak Michaelowi udaje się uwolnić z pułapki, a nieposkromiona chęć mordowania powraca. Laurie inspiruje mieszkańców Haddonfield do powstania przeciwko pozbawionemu jakichkolwiek uczuć mordercy.

Przyjaźń między tytułowymi bohaterami niemieckiego filmu kostiumowego "Narcyz i Złotousty" Stefana Ruzowitzky'ego zawiązała się jeszcze w czasach chłopięcych, gdy obaj pobierali nauki w klasztorze Mariabronn. Spokojny, opanowany Narcyz był zupełnym przeciwieństwem skorego do zabawy Złotoustego, który szybko zdał sobie sprawę, że żywot mnicha nie jest dla niego. Każdy z nich zdecydował się pójść za własną intuicją. Ten pierwszy wybrał służbę Bogu, drugi wyruszył w świat. Spotkanie po latach będzie nie tylko okazją do refleksji nad przeszłością oraz lekcją, jaką każdy z nich odebrał od życia, ale i czasem nowych, ekscytujących doświadczeń.



Animacja "Ron usterka" to historia Barneya, społecznie wycofanego gimnazjalisty, i Rona, jego nowego, chodzącego i mówiącego robota, który ma być jego "najlepszym przyjacielem z pudełka". Przezabawne awarie Rona, rozgrywające się na tle ery mediów społecznościowych, wprowadzają ich w pełną akcji podróż, w której chłopiec i robot odkryją prawdziwą przyjaźń.

W animacja "Rodzina Addamsów 2" w tytułowej rodzinie daje o sobie znać konflikt pokoleń. Etap buntu nie omija dorastających Wednesday i Pugsleya. Choć Addamsowie niekoniecznie wpisują się w model tradycyjnej rodziny, nawet Morticię martwi, że potomkowie po raz kolejny nie stawiają się na kolacji. Jak na powrót wzniecić ogień w rodzinnym ognisku i podtrzymać więzy? Gomez wpada na genialny pomysł - wspólne wakacje i podróż nawiedzonym kamperem przez całą Amerykę! Nie będzie to jednak zwykła wycieczka krajoznawcza, gdyż na Addamsów czeka ogrom okropnie obłędnych przygód, które sprawią, że włosy staną dęba na głowie nawet Kuzynowi Coś.