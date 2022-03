Bruce Wayne niczym Kurt Cobain, biseksualna Kobieta-Kot, zmieniony nie do poznania dla roli Colin Farrell ... O nowym "Batmanie" w reżyserii Matta Reevesa głośno jest od kilku miesięcy. Czy rzeczywiście będzie tak kontrowersyjny, jak wszyscy się spodziewają?



Dwa lata pod postacią Batmana ( Robert Pattinson ) i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników - w tym Alfreda Pennywortha ( Andy Serkis ) i porucznika Jamesa Gordona ( Jeffrey Wright ) - i występując przeciwko sitwie skorumpowanych urzędników oraz osobistości, samotny mściciel stał się w mniemaniu obywateli miasta jedynym obrońcą sprawiedliwości.



Nieznany zabójca w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. Największy Detektyw Świata, kierując się zaszyfrowanymi wiadomościami, trafia do półświatka. Tam w trakcie swojego śledztwa spotyka takie postacie jak Selina Kyle, zwana Kobietą-Kot ( Zoë Kravitz ), Oswald Cobblepot, czyli Pingwin ( Colin Farrell ), Carmine Falcone ( John Turturro ) i Edward Nashton, tudzież Człowiek-Zagadka ( Paul Dano ). Wreszcie dowody zaczynają się konkretyzować, a zamiary sprawcy stają się jasne. Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy i korupcji, od dawna nękających Gotham City.



Wyreżyserowana przez debiutującego w pełnym metrażu Bartosza Blaschke "Sonata" , opowiada prawdziwą historię Grzegorza Płonki ( Michał Sikorski , nagrodzony za tę rolę na festiwalu w Gdyni), wybitnie utalentowanego, niepełnosprawnego pianisty, zwanego "Beethovenem z Murzasichla" (niewielkiej wsi na południu Polski, gdzie artysta przyszedł na świat). Grzegorz od dzieciństwa ma problemy w komunikowaniu się z otoczeniem. Diagnoza lekarska wskazuje na autyzm, ale okazuje się błędna. Kiedy chłopiec ma kilkanaście lat, wychodzi na jaw, że faktyczną przyczyną jego trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi jest niedosłuch. Dzięki aparatowi słuchowemu Grzegorz zyskuje wreszcie dostęp do świata dźwięków.



Zakochuje się w muzyce, zwłaszcza w twórczości głuchego geniusza - Ludwiga van Beethovena, a szczególnym upodobaniem obdarza "Sonatę Księżycową". Marzy o tym, by zostać pianistą i wystąpić na koncercie w filharmonii. Nikt jednak nie wierzy, że marzenie niedosłyszącego chłopaka, nawet przy zastosowaniu aparatury wspomagającej narząd słuchu, może się spełnić. Nikt... poza samym Grzegorzem Płonką i jego najbliższymi (w rodziców chłopca wcieli się zmieniona nie do poznania Małgorzata Foremniak i Łukasz Simlat ).



Grana przez Olivię Colman Leda - główna bohaterka "Córki" Maggie Gyllenhaal - udaje się na wakacje do Grecji. Planuje czytać, wypoczywać na prywatnej plaży i korzystać z urlopu. Spokój intymnego kurortu zaburza jednak przybycie ekscentrycznej rodziny zamieszkującej największą z willi na wyspie. Uwagę Ledy przykuwa przede wszystkim Nina ( Dakota Johnson ), która mierzy się z trudami bycia młodą mamą, mając pod opieką kilkuletnią córkę. Obserwowanie tajemniczej nieznajomej wywołuje wspomnienia z okresu macierzyństwa, z którymi Leda (bohaterkę w młodszym wieku gra Jessie Buckley ) od wielu lat nie miała odwagi się skonfrontować. Wracają wspomnienia i widma decyzji z przeszłości, których nie można cofnąć. Wyprodukowany przez Netfliksa film ma trzy nominacje do Oscara: za pierwszoplanową kreację Colman, drugoplanową Buckley oraz scenariusz adaptowany.



Wielokrotnie nagradzany reżyser Joe Wright ( "Duma i uprzedzenie" , "Pokuta" , "Anna Karenina" ) na nowo interpretuje uniwersalną opowieść o rozdzierającym serce trójkącie miłosnym w rozśpiewanym filmie "Cyrano" . Główny bohater, Cyrano de Bergerac ( Peter Dinklage ), człowiek wyprzedzający swoje czasy, wzbudza zachwyty biegłością, z jaką posługuje się zarówno słowem, jak i szpadą. Jest jednak przekonany, że jego powierzchowność czyni go niegodnym olśniewającej Roxanne ( Haley Bennett ). Zamiast szczerze wyznać miłość przyjaciółce, milczy. Ta zaś, nieświadoma jego uczuć, zakochuje się w młodym żołnierzu Christianie ( Kelvin Harrison Jr. ).



Daniel, w tej roli reżyser filmu "Jedenaste: znaj sąsiada swego" - debiutujący za kamerą Daniel Brühl , jest wziętym niemieckim aktorem przyzwyczajonym do tego, że wszystko idzie po jego myśli. Mieszka w ekskluzywnym lofcie w prestiżowej berlińskiej dzielnicy, ma piękną żonę, a poukładane życie rodzinne idzie w parze z zawodowymi sukcesami. Mężczyzna jest gotowy, by zrobić kolejny duży krok w aktorskiej karierze. Ma to być rola w popularnym amerykańskim filmie o superbohaterach. Szczegóły utrzymywanej w tajemnicy propozycji ma poznać na przesłuchaniach w Londynie. Zanim jednak dotrze na lotnisko, znajdzie chwilę, by wstąpić na kawę do baru za rogiem. Jedynym klientem tego klimatycznego miejsca jest Bruno, który, jak się okazuje, na ten moment czekał od dawna. Nie chodzi jednak o autograf czy wspólne zdjęcie, a nieuchronną konfrontację dwóch zupełnie odmiennych życiowych postaw.

Główną bohaterką norweskiego thrillera "Zakazana miłość" jest Anita ( Andrea Bræin Hovig ), nauczycielka pracująca w liceum. Kobieta lubi swoją pracę, ale nie lubi swojego życia. Jej małżeństwo się wypaliło, każdy dzień wygląda tak samo. Pragnie zmian. Nadejdą wraz z pojawieniem się Markusa ( Tarjei Sandvik Moe ) - przystojnego ucznia, którego decyduje się uwieść. Każdy romans jest ryzykowny, ale romans z uczniem to stąpnie po cienkim lodzie, o czym wkrótce przekona się Anita.



W fiński dramacie "Eden" kilkoro różnych, młodych ludzi spotyka się na obozie religijnym. Każdy jest inny i trafia tu z innego powodu. Alisa to pewna siebie, stroniąca od innych, niewierząca 15-latka, która traci swój pragmatyzm, kiedy się zakochuje i zaczyna się przekonywać, że inni też mogą być interesujący, nawet jak mają inne zdanie. Jenna jest królową pszczół, która jest pewna, że obóz będzie jej królestwem. Zamiast bycia królową balu przyjdzie jej jednak się zmierzyć z kryzysem egzystencjalnym spowodowanym obawą o to, że poza szkołą może wcale nie będzie tak popularna i podziwiana. Panu to zamknięty w sobie 15-latek, który musi się przełamać i otworzyć na innych. Kiedy koledzy w końcu go poznają, Panu odkryje, kim jest naprawdę.



"Cud Guadelupe" to pierwszy kinowy film o objawieniach w tytułowym mieście. Prawie 500 lat temu Maryja zrobiła coś, co czyni tamte wydarzenia jednym z największych cudów w historii świata: zostawiła materialne dowody swoich odwiedzin! Niektóre z nich udało się odkryć naukowcom dopiero niedawno i z miejsca uznano je za sensację! Są tak spektakularne, że w zderzeniu z nimi kruszeje najbardziej zatwardziała niewiara. Twórcom "Cudu Guadalupe" udało się zachwycić nimi widza w przepięknej fabularnej opowieści. Dlaczego Maryja pięć wieków temu zostawiła wiadomość czytelną dopiero dla ludzi XXI wieku? Czy to Jej dar i argument dla nas na współczesny kryzys wiary? Zupełnie przypadkowo odpowiedź na te pytania poznaje główny bohater filmu. John Martinez jest młodym i ambitnym reporterem z Los Angeles. Razem ze swoją żoną Mary spodziewają się właśnie pierwszego dziecka, a on dostaje do napisania artykuł o kulturze latynoamerykańskiej. Siłą rzeczy musi się zmierzyć z legendą objawień Matki Bożej w Guadalupe. Sceptycznego początkowo Johna coraz bardziej pochłania śledztwo - do momentu, gdy dostaje tragiczną wiadomość... Czy wystarczy mu wiary, aby wymodlić cud?



"Ups2! Bunt na Arce" to sequel popularnej animacji z 2015 roku. Arka Noego od tygodni dryfuje po otwartym morzu z najlepszymi przyjaciółmi Finim i Idą na pokładzie. Niestety wciąż nie widać brzegu, a zapasy żywności powoli się kończą. Tym samym pokój między mięsożercami i roślinożercami zaczyna być zagrożony. Wszystko to prowadzi do serii niefortunnych zdarzeń, w wyniku których resztki jedzenia i nasi bohaterowie zostają wyrzuceni za burtę. Rozdzieleni przez fale trafiają do niezwykłych miejsc. Ida wraz z nowym kumplem Żelkiem zostaje uwięziona na odległej wyspie. Natomiast Fini budzi się bajecznym zakątku wypełnionym dziwnie znajomymi istotami. Stworzeniami, które żyją razem w harmonii, ale też z niepokojem spoglądają w kierunku coraz częściej dymiącego wulkanu. Kiedy wstrząsy sejsmiczne przybiorą na sile, Fini będzie musiał dokonać niemożliwego i zrobić wszystko, by uratować nowych przyjaciół, odnaleźć Idę oraz własną, pozostawioną na Arce rodzinę.