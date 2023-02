Kilka dni temu Cate Blanchett odebrała czwartą w karierze nagrodę BAFTA. Otrzymała ją za występ w głośnym dramacie "Tar" w reżyserii Todda Fielda . Aktorka sportretowała w nim tytułową postać, wybitną kompozytorkę Lydię Tár, która zostaje pierwszą w historii kobietą-dyrygentką największej niemieckiej orkiestry.



Bohaterka zdaje się wieść idealne życie - w chwili rozpoczęcia akcji kieruje berlińską orkiestrą, nagrywa wyczekiwaną płytę i promuje autobiograficzną książkę. Wraz z żoną, koncertmistrzynią orkiestry, wychowuje córkę Petrę. Nieskazitelny wizerunek artystki zaczyna jednak chwiać się w posadach, gdy na jaw wychodzą oskarżenia o wykorzystywanie młodych kobiet.



Blanchett, która jest w tym roku faworytką również w w walce o Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę żeńską, zdradziła, że z uwagi na kontrowersyjność jej postaci, przyjęcie angażu do filmu "Tár" było dlań ryzykownym posunięciem. "Dziękuję za zaufanie, bo to był wyjątkowo niebezpieczny i potencjalnie kończący karierę projekt" - zaznaczyła.

W filmie "Tata" Anny Maliszewskiej Eryk Lubos wciela się w postać Michała - kierowcy TIRa i ojca samotnie wychowującego córkę Miśkę (Klaudia Kurak). Długie godziny za kółkiem, samotność i ciągłe życie w drodze to dla niego codzienność. Najważniejsze, żeby dotrzeć z towarem na czas. Kiedy jest w trasie, córką opiekuje się jego ukraińska sąsiadka. Jej wnuczka Lena (Polina Gromova) i Miśka są nierozłączne. Gdy niania nagle umiera, Michał zabiera dziewczynki ze sobą. Przymusowa podróż z dziećmi sprawi, że w końcu przestanie uciekać przed swoimi demonami i odkryje, co w jego życiu jest tak naprawdę najważniejsze.

Jak odnaleźć prawdziwą miłość we współczesnych czasach? Zoe ( Lily James ), główna bohaterka komedii romantycznej "Plan na miłość" Shekhara Kapura , szuka odpowiedzi i idealnego faceta w aplikacjach randkowych. Niestety jej relacje z internetu to pasmo komicznych katastrof, które coraz bardziej niepokoją matkę dziewczyny - Cath ( Emma Thompson ). Dla sąsiada i przyjaciela Zoe z dzieciństwa - Kazima ( Shazad Latif ), sposób na ułożenie życia to zaaranżowane przez rodziców małżeństwo z piękną panną młodą z Pakistanu. Kiedy się na nie decyduje, Zoe postanawia towarzyszyć mu w pełnej nadziei podróży z Londynu do Lahore. Chcąc sfilmować ślub przyjaciela z wybraną przez rodzinę nieznajomą, sama zaczyna zastanawiać się, czy to odmienne podejście do tematu miłości może ją czegoś nauczyć?

Gwiazdy francuskiego kina: Pierre Niney , Isabelle Adjani , François Cluzet i Marine Vacth grają główne role w komedii kryminalnej "Maskarada" . On - łamacz kobiecych serc, ona - urodzona uwodzicielka. Pewnego letniego wieczoru poznają się na jednej z wystawnych imprez na francuskiej Riwierze i nawiązują namiętny romans. Od pierwszych chwil wiadomo jednak, że miłość nie wystarczy, by żyli długo i szczęśliwie. Adrien i Margot pragną czegoś więcej. Marzą o nieprzyzwoicie wielkich pieniądzach. Fantazjując o wspólnej przyszłości, wymyślają przekręt doskonały i perfidny plan, który zmieni życie bogatych mieszkańców Lazurowego Wybrzeża.

Tytułowy "Najbardziej samotny chłopak na świecie" z komedii Martina Owena ma na imię Olivier ( Max Harwood ). Nie ma przyjaciół ani rodziny. Mieszka sam, a jego ulubione zajęcie to oglądanie "Alfa" w telewizji. Regularnie odwiedza go dwójka pracowników opieki społecznej. Pewnego dnia dostaje ultimatum: albo znajdzie przyjaciół, albo trafi do placówki opiekuńczej. Proste? Nie, jeśli się jest lokalnym dziwadłem. Olivier lubi swoje życie, więc będzie dążył do celu po trupach. I to dosłownie... Z lokalnego cmentarza odkopuje sobie całą rodzinę plus jamniczka. Teraz pozostaje tylko przekonać opiekę społeczną, że zadanie zostało wykonane. Tylko jak to zrobić, jeśli cała rodzinka to zombie?

W polskim dramacie religijnym "Opiekun" znakomicie zapowiadająca się skrzypaczka filharmonii i jej mąż, ambitny dziennikarz lokalnego radia, przechodzą kryzys małżeński. Przez narastające problemy i ciągły brak pieniędzy Dominika ( Karolina Chapko ) zaczyna interesować się bogatym biznesmenem ( Radosław Pazura ), a Robert ( Rafał Zawierucha ) nie radzi sobie z rozpadem rodziny. Gdy dostaje od szefa zadanie opowiedzenia niecodziennych historii pielgrzymów przybywających do pobliskiego sanktuarium św. Józefa, twierdzących, że przydarzył im się cud, odkrywa, że także jego historia ma wiele wspólnego z milczącym opiekunem Świętej Rodziny. Czy w kulminacyjnym momencie, gdy będzie musiał podjąć decyzję, która zaważy na losach jego rodziny, zachowa się jak... św. Józef?



Horror "Oczy Demona" opowiada o amerykańskiej ekipie telewizyjnej poszukującej zjawisk paranormalnych na całym świecie. W jej skład wchodzą między innymi piękna, ezoteryczna Jules i sceptyczny Ben. Tym razem udają się do idyllicznego Fraser's Hill na górzystym obszarze Malezji. Mają tam nagrać materiał o nawiedzeniach starego domu. Jego nowi właściciele Ian i Martha twierdzą, że doświadczyli dziwnych fenomenów. Zgłębiając zagadkę, ekipa napotyka przypadki opętania i upiory tak przerażające i silne, jakich nigdy dotąd nie mieli okazji doświadczyć w trakcie swojej praktyki. Jules w dzieciństwie zetknęła się z nieziemską mocą, może to sprawi, że jako jedyna będzie w stanie stanąć do walki ze złymi mocami.



Dokumentalny "Nowicjusz" to opowieść o stylu życia zbudowanym na paradoksie. W filmie wchodzimy w niedostępne na co dzień meandry życia klasztoru Dominikanów. Towarzyszymy zakonnikom, czyli ludziom, którzy uwierzyli obietnicy: strać życie, a zyskasz życie. Rytm funkcjonowania za klauzurą poznajemy z perspektywy nowicjuszy, czyli osób, które są na początkowym etapie życia zakonnego. Wraz z naszymi bohaterami poprzez redukcję bodźców i przewidywalny rytm funkcjonowania wyruszamy w mozolną podróż w głąb zakonu i w głąb siebie. Jedną z jej części są spotkania z dojrzałymi zakonnikami, których nowicjat sprzed 35 lat został uwieczniony na unikatowych czarno-białych nagraniach. Oglądanie archiwalnych obrazów wspólnie przez starszych i młodszych zakonników pozwala nam wejść w dialog dwóch punktów widzenia - świeżości i doświadczenia. Jesteśmy zaproszeni do bogatego świata emocji: entuzjazmu, rezygnacji, tęsknoty, frustracji i spełnienia.



Przygodowy film dla całej rodziny "Super Futrzak ratuje świat" opowiada o tytułowej przytulaśnej śwince morskiej, która postanawia wyruszyć na niebezpieczną misję. Bardzo chce pokazać, że nie jest zwykłym, domowym zwierzątkiem, który bezczynnie siedzi w klatce. Postanawia więc zrobić coś, co pomoże zbawić świat - uratować zagrożone wyginięciem pszczoły.