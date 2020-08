Weekend w kinie: Być sobą

Pięć filmów weszło na ekrany polskich kin w piątek, 14 sierpnia. To francuska komedia "Klub rozwodników", niezwykły dokument "Bądź sobą, czyli nieopowiedziana historia Alice Guy-Blaché", komediodramat "Arab Blues", familijna produkcja "Rocca zmienia świat" oraz animacja "Solan i Ludwik - Misja Księżyc".

Wideo "Klub rozwodników": Zwiastun

Ben, główny bohater niepoprawnej francuskiej komedii "Klub rozwodników", został dotkliwie poturbowany przez życie małżeńskie, zdradzony przez swoją ukochaną żonę. Mężczyzna odzyskał wolność, ale nie bardzo wie, co z nią zrobić. Najchętniej mazałby się w kącie i rozgrzebywał resztki swojego złamanego serca. Na szczęście może liczyć na dawnego kumpla Patricka, dla którego rozwód to istna ucieczka z Alcatraz! Dopiero teraz czuje, że żyje i tego sa­mego zamierza nauczyć Bena. Założony przez nich Klub Rozwodników, to miejsce niekończącej się balangi, gdzie króluje wolna miłość, a długość trwania związku liczy się w godzinach, a nie w latach. Ben okazuje się pojęt­nym uczniem, a odzyskaną radość życia podkreśla kolejnymi skandalicznymi wybrykami. Jednak, gdy pozna pewną uroczą Marion okaże się, że w sercu wciąż jest niepoprawnym romantykiem. I wszystko wskazywałoby na to, że znów szczęśliwie ułoży sobie życie... ale od czego ma się przyjaciół!?