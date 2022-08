Recenzja "Bullet Train": Wsiądź do pociągu nie byle jakiego [recenzja]

W filmie akcji "Bullet Train" Davida Leitcha laureat Oscara Brad Pitt wciela się w rolę rolę pechowego zabójcy o pseudonimie "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych zleceniach, chciałby w końcu spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja jest na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele - w najszybszym pociągu świata... A Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść.

O produkcji jest głośno od dłuższego czasu, między innymi ze względu na jeden ze zwiastunów stylizowany na reklamę szybkiej kolei pasażerskiej. "Wyobraź sobie nowy sposób podróżowania. Spokojny, wygodny, szybki. Podróż nie musi być gorączkowa. Dołącz do nas w tym prawdziwie niezapomnianym doświadczeniu. NSL. Wsiadaj na pokład już 2 marca. Dajesz światu pokój, otrzymasz pokój od świata" - mówił w nim spokojny głos Brada Pitta . Na ekranie widać równie spokojne ujęcia sielskich krajobrazów. Niepokój wkradał się dopiero pod koniec teasera, gdy pojawiła się w nim pokiereszowana twarz gwiazdora wyglądającego przez okno pociągu.



"Każdy wie lepiej" Michała Rogalskiego to oryginalna, przypominająca najlepszą nowojorską tradycję kina niezależnego komedia, w której dominują ciepłe relacje i duża bliskość z bohaterami. Zakochani Ania ( Joanna Kulig ) i Grzesiek ( Michał Czernecki ) próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu "żyli długo i szczęśliwie"... ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele różni, ale mają jeden cel - zniszczyć uczucie, łączące Anię i Grześka. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin?

Francuska superprodukcja "Stracone złudzenia" to dramat historyczny pokazywany na festiwalu w Wenecji i nagrodzony aż siedmioma Cezarami, w tym za najlepszy film roku. Pochodzący ze zdeklasowanej i zubożałej rodziny poeta Lucien (Benjamin Voisin) nawiązuje romantyczną relację z lokalną arystokratką i mecenaską Madame de Bargeton ( Cécile de France ). Ów mezalians wiedzie chłopca aż na ubłocone paryskie ulice, gdzie roi się od takich jak on: utalentowanych, ambitnych, niemających nic do stracenia idealistów. Czeka ich w stolicy dobrze opłacany cynizm albo poetyczne klepanie biedy. Pióro w służbie sowicie opłacanych kalumnii lub pochlebstw, bądź wierność sprzedającej się kiepsko sztuce. Którą ze ścieżek wybierze bohater, by wedrzeć się na salony?

Głównym bohaterem francuskiej komedii "Biegacz, dziwka, Arab, mąż" Alaina Guiraudie jest trzydziestopięcioletni Médéric ( Jean-Charles Clichet ), który zakochuje się bez pamięci w starszej prostytutce imieniem Isadora ( Noémie Lvovsky ). Na drodze tego uczucia staje nie tylko zazdrosny mąż kobiety, ale i atak terrorystyczny, jaki zaburza spokój w sennym francuskim Clermond-Ferrand. Miasto pogrąża się w panice, poszukiwania sprawców trwają, a za potencjalnego napastnika uchodzi każdy o nieco bardziej śniadej karnacji. Wśród podejrzanych jest także Sélim, bezdomny młody mężczyzna o arabskich korzeniach. Médéric udziela mu schronienia przed zimowym chłodem i pozwala ogrzać się na klatce schodowej kamienicy, w której mieszka. Nie spotyka się to z dobrym przyjęciem ze strony nieufnych sąsiadów. Ryzyko poważnego konfliktu, miłosne szaleństwo i coraz większa sympatia dla Sélima sprawiają, że uporządkowane życie Médérica zmienia się bezpowrotnie.



Akcja filmu familijnego "Lena i Śnieżek" rozpoczyna się, gdy para niezdarnych złodziejaszków kradnie białe lwiątko i próbuje dostarczyć je do bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go Lena - nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Lena boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy jednak zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje i ich zleceniodawca. Czy Lena zdoła ochronić białego lwa przed grożącym mu niebezpieczeństwem?