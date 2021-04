Sandra Bullock i Brad Pitt kręcą wspólnie kolejny film

Po tym, jak Sandra Bullock wystąpiła w epizodzie nowego filmu z udziałem Brada Pitta „Bullet Train”, teraz to Pitt zagra małą rólkę w produkcji, której Bullock jest główną gwiazdą. Chodzi o romans przygodowy „Lost City of D”.

Brad Pitt i Sandra Bullock na planie filmu "Bullet Train" /SCLA, SANC/Backgrid /East News

W marcu Sandra i Brad spotkali się na planie filmu akcji "Bullet Train", który jest opowieścią o pięciorgu płatnych zabójców, którzy w Japonii spotykają się w pociągu. Każde z nich realizuje swoją misję i wkrótce orientują się, że ich zadania są ze sobą ściśle związane. Pitt gra jednego z zabójców, natomiast rola Bullock pozostaje tajemnicą. Wiadomo jedynie, że pojawia się w epizodzie.



Teraz sytuacja się odwróciła. Jak informuje serwis The Hollywood Reporter, aktorka postanowiła zatrudnić Pitta w filmie, który współprodukuje. Gwiazdor dostał małą rólkę w romansie przygodowym "Lost City of D".



W tej historii Bullock kreuje główną bohaterkę, która jest autorką popularnych romansów. Wraz z modelem z okładki jej powieści (Channing Tatum) udaje się w promocyjne tournee. Zostają porwani i czeka ich niezapomniana przygoda w dżungli, w trakcie której przekonają się, że życie pisze bardziej zaskakujące historie niż najlepsi autorzy bestsellerów. To, kogo zagra Pitt, na razie jest zagadką.



Zdjęcia do tego romansu przygodowego rozpoczną się latem na Dominikanie.