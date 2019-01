Weekend w kinie: Adaptacje

Osiem filmów - w tym trzecia część kultowego "Kogla Mogla", kostiumowa "Maria, królowa Szkotów" i opowieść o niezwykłym psie, który pokonał wiele przeszkód, by wrócić do domu, wchodzi na ekrany polskich kin w ostatni piątek stycznia. Dodatkowo od niedzieli będzie w nich można zobaczyć słynną "Listę Schindlera", która miała premierę równo 25 lat temu.

"Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" to ciąg dalszy przygód ekscentrycznej rodziny Wolańskich i pozostałych bohaterów kultowej serii. Główna bohaterka Kasia (Grażyna Błęcka-Kolska) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin (Nikodem Rozbicki) i od razu wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes... W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska (Ewa Kasprzyk) - celebrytka i słynna sekstrenerka - wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy - mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) - buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który dziś wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie ruszają w nieznane, a finał tej wycieczki znów przejdzie do legendy.