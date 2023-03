Florence Pugh i Andrew Garfield w filmie romantycznym?

Portal Deadline donosi, że Florence Pugh i Andrew Garfield negocjują występ w filmie "We live in time" w reżyserii zdobywcy nagrody BAFTA, Johna Crowleya . Film jest opisywany jako "zabawna, głęboko poruszająca i wciągająca historia miłosna". Wszystkie pozostałe szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy.

Film wyreżyseruje John Crowley, który nakręcił takie produkcje jak " Brooklyn " i " Szczygieł ". Wyreżyserował też niektóre odcinki serialu "True detective".

Chociaż Pugh i Garfield nie wystąpili nigdy wcześniej razem w żadnym projekcie, fani nie mogą przestać mówić o duecie po tym, jak zaprezentowali jedną z kategorii podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów.

"We live in time" byłaby kolejną produkcją w napiętym harmonogramie Florence Pugh. Wkrótce będzie można ją zobaczyć m.in. w filmie "Oppenheimer" oraz w drugiej części "Diuny".

Florence Pugh: Krytykowano ją za wygląd

Przez ostatnie kilka lat Florence Pugh unikała przewidywalnych dróg do sławy, wybierając intrygujące, pozbawione ostentacji role. Niedawno aktorka w wywiadzie dla "The Telegraph" opowiedziała o tym, jak było jej trudno w początkowym okresie kariery. Miała wówczas pojawić się w jednym z serialowych pilotów. Bardzo szybko okazało się jednak, że osoby odpowiedzialne za produkcję miały sporo zastrzeżeń co do... wyglądu Pugh i postawili kilka warunków.

"Te wszystkie rzeczy, które próbowali we mnie zmienić - niezależnie czy chodziło o moją wagę, wygląd, kształt twarzy czy brwi - to nie było to, co chciałam robić. Nie była to także branża, w której chciałam pracować. Myślałam, że przemysł filmowy będzie przypominać moje doświadczenia podczas kręcenia 'Upadające', ale pomyliłam się. I czułam, że popełniłam ogromny błąd" - wyjawiła na łamach "The Telegraph".

Po przykrym doświadczeniu Pugh postanowiła opuścić Hollywood i powróciła do Anglii. Wbrew jej przypuszczeniom, kolejne propozycje pojawiły się niemal natychmiast.

"To sprawiło, że ponownie zakochałam się w kinie. To było kino, które dawało przestrzeń na to, by mieć swoje zdanie i być głośnym. Pozostałam przy tym. Myślę, że ludzie z branży rozrywkowej mają za duże przyzwolenie na to, by popychać ludzi na prawo i lewo. Miałam szczęście, że jako dziewiętnastolatka odkryłam, jaką artystka chciałabym być" - mówiła.