"Goodrich": Michael Keaton ojcem Mili Kunis. Zagrają w świątecznej komedii

O tym projekcie mówi się już od 2019 roku. Pierwotnie film "Goodrich" miał być dramatem opowiadającym o dojrzewaniu głównego bohatera do ojcostwa. Z biegiem czasu koncepcja ta uległa jednak zmianie. Ostatecznie Hallie Meyers-Shyer , która odpowiada za scenariusz i reżyserię tej produkcji, postanowiła zrobić z tego bożonarodzeniową komedię. Jak donosi serwis "Deadline", u boku Michaela Keatona , który sportretuje tytułowego Andy'ego Goodricha, wystąpi Mila Kunis .

Akcja filmu rozpoczyna się w okresie świątecznym, gdy życie odnoszącego sukcesy marszanda nagle zmienia się o 180 stopni. Jego żona oznajmia bowiem, że rozpoczyna 90-dniowy program odwykowy. W tej sytuacji bohater musi sam zaopiekować się ich 9-letnimi bliźniakami, na co nie bardzo jest gotowy. Zdesperowany mężczyzna zwraca się więc o pomoc do dorosłej córki z pierwszego małżeństwa, Grace, która sama spodziewa się dziecka. Dla bohatera będzie to szansa na stanie się ojcem, którego Grace nigdy nie miała.

Zdjęcia do filmu mają ruszyć w przyszłym miesiącu w Los Angeles. Wyprodukują go Jason Cloth i Dave Caplan z ramienia C2 Motion Picture Group oraz Daniela Taplin Lundberg i Kevin Mann. Obowiązki producentów wykonawczych pełnić będą Keaton i Amy Pascal, która stoi za sukcesem takich produkcji, jak "Małe kobietki" , "Venom" czy nowa trylogia "Spider Mana".