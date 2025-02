"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"

"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" to 35. film Kinowego Uniwersum Marvela. Rolę tytułowego bohatera przejmuje Sam Wilson (Anthony Mackie), wybrany do tego osobiście przez Steve'a Rogersa (Chris Evans).

Film skupi się na trudnej współpracy Kapitana Ameryki z Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), nowowybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Superbohater wpada na trop spisku, mogącego doprowadzić do międzynarodowego incydentu i zachwiania światowego porządku.

W filmie wystapią także Danny Ramirez, Shira Haas, Carl Lumbly, Xosha Roquemore, Tim Blake Nelson i Giancarlo Esposito. Reżyseruje Julius Onah. Scenariusz napisali Malcolm Spellman, Dalan Musson, Rob Edwards i Peter Glanz. Z powodu licznych dokrętek i przedłużającej się postprodukcji budżet filmu wyniósł oszałamiające 350 milionów dolarów.

Zdjęcie Kadr z filmu "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" / materiały prasowe

"Bridget Jones: Szalejąc za facetem"

"Bridget Jones: Szalejąc za facetem" to czwarta część sercowych perypetii dziennikarki granej przez Renée Zellweger. Bohaterka mierzy się z żałobą po ukochanym Marku Darcym (Colin Firht).

Za namową przyjaciół decyduje się założyć konto w aplikacji randkowej. O jej względy starają się młodszy o ponad dwie dekady Roxster (Leo Woodall) i pan Wallaker (Chiwetel Ejiofor), nauczyciel ze szkoły jej dzieci. W jej życiu ponownie pojawi się także Daniel Cleaver (Hugh Grant).

W czasie uroczystej premiery filmu Zellweger stwierdziła, że fabuła była bardzo osobista dla Helen Fielding, pomysłodawczyni postaci i współscenarzystki produkcji. W 2016 roku zmarł jej ukochany mąż.

Wideo "Bridget Jones: Szalejąc za facetem": Oficjalny zwiastun

"Daaaaaali!"

Przed młodą francuską dziennikarką nie lada wyzwanie. Ma przeprowadzić wywiad z człowiekiem o niezwykłym umyśle, ogromnym talencie i… jeszcze większym ego. Mowa o słynnym hiszpańskim malarzu, czołowym surrealiście Salvadorze Dalím (w którego rolę wciela się nie jeden, a kilku cenionych francuskich aktorów). Nie będzie to proste zadanie dla stawiającej pierwsze kroki w zawodzie Judith (Anaïs Demoustier), zwłaszcza że jej ekscentryczny rozmówca od samego początku nie ułatwia sprawy. Co chwilę zmienia zdanie, nie mogąc się zdecydować, czy w ogóle ma ochotę na wywiad. A jeśli już, to w zupełnie innej niż początkowo planowana formule.

"Daaaaaali!" jest najnowszym filmem Quentina Dupieux, twórcy "Morderczej opony", "Deerskin" i "Mandibules". Francuski reżyser to jeden z największych ekscentryków współczesnego europejskiego kina. Każdy jego film jest wydarzeniem, a ich treść i forma nierzadko zaskakują odbiorców.

Zdjęcie Kadr z filmu "Daaaaaali!" / materiały prasowe

"Grafted"

Wei, młoda naukowczyni o oszpeconej twarzy, desperacko pragnie dopasować się do urodziwych koleżanek. Zaczyna eksperymentować ze swoim wyglądem. Wkrótce traci jednak kontrolę nad przebiegiem biologicznych procesów, co przynosi przerażające efekty... Intensywna i mroczna opowieść o obsesji piękna.

Nowozelandzka reżyserka Sasha Rainbow, dla której "Grafted" to pełnometrażowy debiut fabularny, wspominała, że ważną inspiracją podczas pracy na planie były dla niej pierwsze filmy Emerald Fennell ("Obiecująca. Młoda. Kobieta") i Jordana Peele'a ("Uciekaj!").

"Oboje mieli do dyspozycji mniej więcej taką samą liczbę dni zdjęciowych jak ja i stworzyli społecznie poruszające filmy, które były naprawdę ekscytujące i oryginalne" - mówiła. Rainbow podkreślała również, że "Grafted" ma w sobie coś z klasycznego "Frankensteina", a głównym tematem filmu jest obsesja na punkcie piękna i zmieniania naszych ciał.

Zdjęcie Kadr z filmu "Grafted" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

"Naznaczeni"

Shaw Landon kocha Rule’a Archera odkąd przed laty zobaczyła go po raz pierwszy. Jednak zbuntowany artysta, spec od tatuażu traktuje porządną studentkę medycyny jak koleżankę, szukając uniesień w ramionach kolejnych dziewczyn na jedną noc. Nie dostrzega, że to właśnie Shaw jako jedyna tak naprawdę go rozumie i docenia jako mężczyznę.

Wszystko zmienia się jednak po pewnej szalonej, imprezowej nocy, gdy Shaw postanawia wreszcie zawalczyć o uczucia Rule’a. Teraz nic już nie może być takie jak przedtem. Czy miłość pary, którą dzieli tak wiele, ma przyszłość? Szczególnie że rodzice Shaw zrobią wszystko, by wyrwać ją z ramion nieodpowiedniego ich zdaniem chłopaka, a Rule zbyt łatwo ulega czekającym na każdym kroku pokusom.

"Naznaczeni" są adaptacją popularnej książki pt. "Rule" autorstwa Jay Crownover. Jest ona pierwszą częścią serii "Naznaczeni mężczyźni" i zgromadziła mnóstwo fanów na całym świecie. Za kamerą filmu stanął Nick Cassavetes, twórca kultowego "Pamiętnika" z Ryanem Goslingiem i Rachel McAdams.

"Pies na medal"

Mieszkająca w miasteczku Upson Downs rezolutna dziewczynka o imieniu Annie spotyka na swojej drodze bezpańskiego kundelka. Zwierzę okazuje się bardzo mądre i sympatyczne, więc oboje szybko się ze sobą zaprzyjaźniają. Niestety, w wyniku działań chciwego właściciela ziemskiego, rodzinna farma Annie jest zagrożona suszą i dziewczynka musi szybko wymyślić sposób, aby uratować swój dom.

Widząc zwinność i zawrotne prędkości, jakie osiąga jej nowo poznany czworonożny przyjaciel, wpada na pomysł, aby zawalczyć o główną nagrodę na mistrzostwach organizowanych w ramach wystawy psów w Londynie. W tym celu szybki, choć nieco wstydliwy piesek, będzie musiał pokonać na torze przeszkód swoich rasowych konkurentów i ich nieuczciwych właścicieli.

"Pies na medal" to australijski film familijny. Jedną z głównych ról zagrał w nim Jai Courtney, gwiazdor serii "Szklana pułapka", "Terminator" i "Legion samobójców".

"Fantastyczny Angelo"

"Fantastyczny Angelo" opowiada o chłopcu, który zawsze chciał podróżować. Z pewnością nie spodziewał się, że tak szybko ruszy na pierwszą wyprawę. Kiedy jego rodzina w pośpiechu odjeżdża z postoju, a on zostaje pozostawiony samemu sobie, jest dość zagubiony. Las, do którego trafia, budzi dużo lęku — tu pojawia się armia czerwonych mrówek, tam kupa mchu okazuje się zielonym stworem.