Cody Walker dopiero po miesiącu pochwalił się publicznie, że po raz trzeci został ojcem. 34-latek przekazał magazynowi "People", że Paul Barrett "Bear" Walker przyszedł na świat 30 kwietnia w Arizonie. Dobę później on i żona Felicia podjęli decyzję, że chłopiec otrzyma imię Paul, tak jak nazywał się jego zmarły wujek.

Paul Walker: W tym roku minie 10 lat od śmierci aktora

"W listopadzie minie 10 lat odkąd straciliśmy mojego brata, Paula, i po prostu poczułem, że nadszedł odpowiedni czas, by go upamiętnić w ten sposób" - stwierdził Cody. Tym bardziej że ani on, ani jego brat, Caleb, nie planują mieć już więcej dzieci. Cody ma już pięcioletnią córkę i dwuipółletniego syna.