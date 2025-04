Nowe wieści o "Pewnego razu... w Hollywood"! Co się zmieniło?

Niedawno pojawiły się informacje, że David Fincher będzie ponownie współpracował z Bradem Pittem. Co ciekawe, ich kolejnym projektem miałaby być kontynuacja jednego z wcześniejszych filmów gwiazdora, czyli ciepło przyjęte "Pewnego razu... w Hollywood".

Według doniesień medialnych Brad Pitt powtórzy rolę Cliffa Bootha, którego pokochali widzowie. Ważną informacją jest to, że scenariusz napisze sam Quentin Tarantino . Będzie to pierwszy raz od niemal 30 lat, gdy Tarantino napisze scenariusz dla innego reżysera. Poprzednio taka sytuacja miała miejsca przy "Prawdziwym romansie" Tony'ego Scotta z 1993 roku i "Od zmierzchu do świtu" Roberta Rodrigueza z 1996 roku.

Nowe wieści z Hollywood

Według informacji przekazanych przez przyjaciela Tarantino, Seana Fennesseya, film Finchera ma wejść w fazę produkcji już w lipcu 2025 roku.

"Film ma rozgrywać się w 1977 roku, a więc mniej więcej osiem lat po wydarzeniach z ‘Pewnego razu... w Hollywood’. To zupełnie inny moment w życiu Cliffa" - powiedział Fennessey. Na oficjalne potwierdzenie zapewne jeszcze będziemy musieli poczekać.

Wcześniej spekulowano, że Pitt zagra główną rolę w "The Movie Critic". Jednak Tarantino zrezygnował z projektu. Kontynuacja "Pewnego razu..." ma mieć imponujący budżet 200 milionów dolarów.

Oscarowy film z hollywoodzką obsadą

"Pewnego razu... w Hollywood" to film, który został obsypany nagrodami. Na swoim koncie ma m.in. dwa Oscary (dla Brada Pitta i za scenografię), trzy Złote Globy oraz dziesiątki wyróżnień z festiwali filmowych. Produkcja z 2019 roku do dziś wzbudza emocje — jedni zachwycają się jej klimatem, inni wyłapują dziesiątki filmowych odniesień i smaczków.

Fani już dzisiaj będą mogli zobaczyć ten film (10 kwietnia) o godzinie 20:00 na antenie Polsatu. Dla tych, którzy przegapią seans, przewidziano powtórkę — w poniedziałek, 14 kwietnia, o godzinie 22:30. Warto zarezerwować sobie wieczór, bo seans trwa aż 2 godziny i 41 minut.