Ekipa "Furiozy" powróciła do Trójmiasta!

Po kilku miesiącach przerwy twórcy "Furiozy" wrócili do Trójmiasta. Dziś wywołują niemałe zamieszanie na Dolnym Mieście, gdzie realizują scenę pościgu samochodowego. Okoliczni mieszkańcy mogli także z planu filmowego usłyszeć strzały.

Na miejscu są znani aktorzy z pierwszej odsłony produkcji, w tym Mateusz Damięcki (Golden) i Konrad Eleryk (Olo). Z powodu pracy nad filmem część miasta jest wyłączona z ruchu do jutrzejszego poranka. Ekipa pozostanie jednak w Gdańsku jeszcze przez kilka dni.

"Furioza": Pierwsza część okazała się hitem

"Furioza" weszła do kin 21 października 2021 roku. Fabuła skupiała się na policjantce (Weronika Książkiewicz), która otrzymuje zadanie rozbicia gangu pseudokibiców. W tym celu wprowadza do niego swojego dawnego chłopaka, Dawida (Mateusz Banasiuk) — brata herszta grupy (Wojciech Zieliński). Do nowoprzybyłego z podejrzliwością odnosi się Golden (Mateusz Damięcki), jeden z wysoko postawionych członków gangu.

Reklama

W pracach nad kontynuacją biorą udział Olenicki, operator Klaudiusz Dwulit oraz producenci Marcin Zarębski i Magdalena Szwedkowicz.

Zobacz też: Kiedyś wcieliła się w mroczną nastolatkę. Powrót do kultowej roli był dla niej wyzwaniem