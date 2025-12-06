W polskim kinie taki epicki projekt rzadko się zdarza. Aktor pod wielkim wrażeniem!

Leszek Lichota o filmie "Dziki": historia o twardych ludziach

Najnowszy film Macieja Kawulskiego ("Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", "Akademia Pana Kleksa") rozgrywa się w Karpatach w XVII wieku. Twórcy zapewniają, że takiej produkcji w polskim kinie jeszcze nie było. "Dziki" to pierwszy polski film nakręcony przy użyciu kamery ARRI ALEXA 65 - legendarnego narzędzia, które wykorzystywali twórcy światowych superprodukcji, takich jak "Joker", "Barbie", "Parasite", "Roma", "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" czy "Zjawa".

Reklama

Autorami scenariusza są Rafał Lipski i Maciej Kawulski.

Jedną z ważnych ról w filmie zagrał Leszek Lichota ("Znachor", "Czerwone maki", "Karbala"). To mentor tytułowego Dzikiego i wojownik, który po latach walk otrzymał kawałek ziemi i zrobiłby wszystko, by nie wracać do krwawej przeszłości.



- Bohater, którego gram ma na imię Maciej. Jest byłym rozrabiaką. Zna ciemne strony czasów, w których przyszło mu żyć, ale ma to szczęśliwie za sobą i chciałby już trochę spokoju. Jest człowiekiem dosyć zrównoważonym, o dosyć jasnym kręgosłupie moralnym... Szlachetnym w swoich intencjach. A dla naszego bohatera jest takim przykładem, drogowskazem, opiekunem, który kształtuje jego osobowość. I bardzo bezpiecznie próbuje go wprowadzić w świat cywilizacji, jednocześnie mocno szanując jego odrębność. I dzikość - mówił w rozmowie z Interią aktor .

- Każdy kto lubi przygodę, każdy kto lubi historię, każdy kto lubi sensację, znajdzie tam dużo dla siebie, a wszystko to w najlepszej jakości, jaką obecnie kino może nam zafundować. Więc myślę, że to będzie uczta - przyznał Lichota.

"To pierwszy tak epicki projekt, w którym miałem okazję brać udział. Oparty na historii, na legendzie, kostiumowy, z ogromem walk, pościgów, namiętności. (...) Taka przygoda bardzo rzadko się u nas zdarza" - stwierdził z kolei w rozmowie z PAP Life.

Zagranie w "Dzikim" wymagało od aktora zdobycia wielu nowych umiejętności.

"Musiałem nauczyć się opanować konia, na którym jeździłem - to nie było łatwe. Musiałem też posługiwać się toporkami i bronią białą. To była duża frajda, trochę spełnienie dziecięcych marzeń. Poza tym, trzeba było mieć dużo cierpliwości do wielu godzin spędzonych w charakteryzacji" - dodaje.

Film realizowany był w wyjątkowych plenerach.

"Kręciliśmy w pięknych górach. W Polsce: w Sudetach, na Jurze Krakowskiej, ale też w Słowenii, gdzie mieliśmy przepiękne alpejskie widoki" - wspomina Lichota.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Leszek Lichota o „Dzikim” i byciu mentorem głównych bohaterów INTERIA.PL

"Dziki": historia, obsada, premiera

Historia przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią - w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści jest półdziki, niemy wojownik (Tomasz Włosok) - wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora (Sebastian Fabijański), który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów - natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy (opis dystrybutora).

Zobacz zdjęcia z planu filmu "Dziki".

W roli głównej występuje Tomasz Włosok ("Jak pokochałam gangstera", "Jak zostałem gangsterem"). W filmie występują również: Leszek Lichota ("Znachor", "Wataha"), Agata Buzek ("Niewinne", "Iluzja"), Zofia Jastrzębska ("Kundel", "Warszawianka"), Sebastian Dela ("Innego końca nie będzie"), Sebastian Fabijański ("Mowa ptaków") oraz debiutująca Angelika Włoch.

"Dziki" pojawi się w kinach 1 stycznia 2026 roku, ale już od 12 grudnia rozpoczną się pokazy przedpremierowe.