Scenariusz "W pogoni za cieniem" powstał na podstawie książki "Papierowy człowiek" autorstwa Dashiella Hammetta. Opowiada ona historię Nicka Charlesa, który pracował kiedyś jako detektyw w wielkiej agencji, a obecnie jest zamożnym handlowcem zarządzającym majątkiem żony. Wiadomość o zabójstwie sekretarki Clyde'a Wynanta, wynalazcy i milionera, a także byłego zleceniodawcy, sprawia, że powraca do zawodu, by wszcząć prywatne śledztwo.



"W pogoni za cieniem": Nowa wersja filmu po dziewięćdziesięciu latach

Oryginalny film z 1934 roku został nominowany do czterech Oscarów w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, scenariusz oraz pierwszoplanowa rola męska (William Powell). W kolejnych latach produkcja doczekała się aż pięciu kontynuacji. Były to filmy "Od wtorku do czwartku", "Sprawa dla detektywa", "Cień zbrodni", "The Thin Man Goes Home" oraz "Pieśń mordercy".

Prawa do serii filmów na podstawie powieści Hammetta zostały niedawno wystawione na sprzedaż. Kupiły je firmy produkcyjne należące do Margot Robbie i Brada Pitta . Nie jest to pierwsza próba stworzenia remake'u filmu W.S. Van Dyke'a. Wcześniej nową wersję "W pogoni za cieniem" chciał wyreżyserować Rob Marshall, a w głównej roli miał wystąpić Johnny Depp. Z projektu nic nie wyszło, co w 2012 roku potwierdziło studio Warner Bros.

Jeśli więc plany studiów Robbie i Pitta wypalą, będzie to pierwszy remake "W pogoni za cieniem". A zarazem kolejna przygoda dwójki słynnych aktorów z kinem okresu przedwojennego. Pod koniec ubiegłego roku do kin trafił opowiadający o tym okresie "Babilon" Damiena Chazelle’a "Babilon", w którym Robbie i Pitt zagrali główne role.