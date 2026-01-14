W oczekiwaniu na laureata Złotych Globów. Przegląd filmów Chloé Zhao w Kinie Pod Baranami

Przegląd filmów Chloé Zhao w Kinie Pod Baranami

Najnowszy film Chloé Zhao "Hamnet" został kilka dni temu nagrodzony Złotym Globem dla najlepszego dramatu. Uhonorowano również przejmującą kreację Jessie Buckley . To dobra wróżba przed marcowymi Oscarami.

W oczekiwaniu na premierę - tytuł trafi na ekrany polskich kin 23 stycznia - Kino Pod Baranami w Krakowie organizuje przegląd wcześniejszych filmów Chloé Zhao. W programie pełnometrażowy debiut reżyserki - "Pieśń braci moich", nagrodzony w Cannes "Jeździec" oraz oscarowy "Nomadland" z wybitną rolą Frances McDormand.

Chloé Zhao jest mistrzynią czułego, intymnego kina, które opowiada o bohaterach w momencie kryzysu. Tworząca w Stanach Zjednoczonych chińska reżyserka z ogromnym wyczuciem ukazuje ludzi żyjących na marginesie amerykańskiego społeczeństwa, którzy z dala od wielkich miast szukają samych siebie i mierzą się z pytaniami o własne miejsce w nieprzyjaznym świecie.

Akcja filmu "Pieśń braci moich" rozgrywa się na terenie rezerwatu zamieszkiwanego przez rdzennych Amerykanów. To historia młodego, wchodzącego w dorosłość chłopaka, który w obliczu śmierci ojca i alkoholizmu matki próbuje sam utrzymać rodzinę, mierząc się z brakiem perspektyw na przyszłość.

Drugi film przeglądu również skupia się na postaci młodego bohatera, którego życie zmienia się z dnia na dzień. "Jeździec" opowiada o kowboju, którego obiecującą karierę przerywa poważny wypadek. Mężczyzna wraca w rodzinne strony, aby zacząć życie na nowo i próbuje odnaleźć samego siebie.

Nagrodzony trzema Oscarami "Nomadland" opowiada o kobiecie (Frances McDormand), która po kryzysie gospodarczym i upadku zakładu pracy w Nevadzie, pakuje swoją furgonetkę i wyrusza w podróż, odkrywając życie poza konwencjonalnym społeczeństwem. Fern przemierza amerykański Zachód furgonetką, kontempluje amerykańską przyrodę, podejmuje sezonowe prace i nawiązuje relacje z innymi współczesnymi nomadami, dla których wędrówka staje się alternatywnym sposobem na życie.

"Hamnet": fabuła, obsada, premiera

"Hamnet" to adaptacja bestsellerowej powieści Maggie O'Farrell. Historia rozpoczyna się w 1580 roku. Will ( Paul Mescal ), nauczyciel łaciny zainteresowany słowami, słowami i jeszcze raz słowami, i Agnes ( Jessie Buckley ), mistyczna "leśna czarownica", która zdecydowanie woli obcować ze światem nie-ludzkim, zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia i pocałunku. Will oświadcza się Agnes, która go przyjmuje. Każde z nich widzi w drugim cały swój świat. Mają troje dzieci - najstarszą córkę Elizę (Freya Hannan-Mills) oraz młodsze bliźniaki Judith (Olivia Lynes) i Hamneta (Jacobi Jupe). Wspierany przez żonę William wyrusza do Londynu, aby realizować twórcze ambicje. Długa nieobecność staje się trudna do zniesienia, ale dopiero wielka tragedia rodzinna oddala Agnes i Williama od siebie i wystawia ich miłość na próbę. W swoim smutku Will pisze Hamleta, jedno z największych dzieł sztuki.

Autorem zdjęć do "Hamneta" jest Łukasz Żal, który znalazł na shortliście kandydatów do Oscarów. Kostiumy zaprojektowała Małgosia Turzanska. Film wyprodukował Sam Mendes i Steven Spielberg.

Film wchodzi na ekrany 23 stycznia. Można go też zobaczyć przedpremierowo w Kinie Pod Baranami 17 i 18 stycznia oraz 22 stycznia na pokazie z udziałem autorki kostiumów Małgosi Turzańskiej.

Przegląd Mistrzynie kina: Chloé Zhao potrwa od 19 do 21 stycznia.