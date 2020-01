​W lipcu ruszają prace na planie "Spider-Mana 3"

A jednak się dogadali! Szefowie firm Marvel i Sony Pictures zakończyli spór i postanowili wspólnie wyprodukować kolejną część filmu o przygodach Spider-Mana. Zdjęcia startują latem i będą nagrywane m.in. na Islandii. Premierę trzeciej odsłony zaplanowano na 16 lipca 2021 roku.

Spider-Mana znów zagra Tom Holland /materiały prasowe

Marvel i Sony Pictures łączą siły przy tworzeniu trzeciego filmu o solowych przygodach Spider-Mana, którego znów zagra Tom Holland. Jak donosi "Deadline", ekipa wejdzie na plan latem 2020 roku. Oznacza to, że prace nad filmem ruszą niespełna rok po premierze poprzedniej części, która nosiła tytuł "Spider-Man: Daleko od domu".



Warto przypomnieć, że w sierpniu 2019 roku przedstawiciele Marvel Studios i Sony Pictures poróżnili się o zyski z produkcji filmów o Człowieku-Pająku. W wyniku sporu rozwiązano umowę, co oznaczało, że nie powstanie kolejna część, bo Marvel Studios nie ma praw do postaci. Jednak w wyniku mediacji Toma Hollanda spór został rozwiązany polubownie. Data premiery nowego filmu została już zaplanowana na 16 lipca 2021 roku.

Reklama

Nowy Spider-Man ma być kręcony m.in. na Islandii. Ma to być związane z pojawieniem się w filmie złoczyńcy, który pochodzi z... Rosji. Krajobrazy Islandii mają posłużyć do odtworzenia jego rodzinnych stron.



Media donoszą, że scenarzystą trzeciej odsłony jest Erik Sommers, autor scenariusza także do filmu "Spider-Man: Daleko od domu".