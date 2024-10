W kinach klapa, na streamingu sukces. Niespodziewany hit Apple TV+

"Samotne wilki": Brad Pitt i George Clooney u Jona Wattsa

W "Samotnych wilkach" George Clooney gra specjalistę wynajętego do zatuszowania przestępstwa. Ale kiedy pojawia się kolejny "fachowiec" ( Brad Pitt ), dwa samotne wilki są zmuszone do działania ramię w ramię. Wszystko jednak wymyka się spod kontroli w sposób, którego żaden z nich się nie spodziewał.

Reżyserem i scenarzystką produkcji jest twórca najnowszej trylogii o Spider-Manie, Jon Watts . U boku hollywoodzkich gwiazdorów pojawili się Amy Ryan i Austin Abrams. Pitt i Clooney nie tylko wystąpili w "Samotnych wilkach", ale są również producentami filmu. Wraz z Wattsem, Grantem Heslovem, Dede Gardner i Jeremy'im Kleinerem.

Zobacz zwiastun filmu "Samotne wilki"!

"Samotne wilki": dystrybucja kinowa nie wypaliła, ale i tak jest sukces?

Film debiutował na 81. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. 20 września trafił na seanse do kin i już po tygodniu miła zostać opublikowany na platformie Apple TV+. Perspektywa zobaczenia "Samotnych wilków" w zaciszu własnego domu zaledwie tydzień po kinowej premierze, niekoniecznie zachęcała widzów do zakupu biletów. Prognozy porażki w salach kinowych potwierdziły się, dlatego produkcja Wattsa zaliczyła krótki turnus po Ameryce i ominęła kina międzynarodowe, by od razu trafić do oferty Apple TV+. Okazało się to spektakularnym sukcesem.

Apple nie podał oficjalnych statystyk oglądalności, lecz Deadline dotarł do danych, z których wynika, że żaden film w historii platformy streamingowej nie miał tak wysokich wyników. Najchętniej film oglądany był w USA i Kandzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Włoszech, Niemczech, Meksyku i Brazylii.

Na Apple TV+ "Samotne wilki" dostępne są od 27 września.

Brad Pitt i George Clooney: Niezawodny duet

Przypomnijmy, że Pitt oraz Clooney wystąpili w głównych rolach w gwiazdorsko obsadzonej produkcji "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" Stevena Soderbergha , a następnie powtórzyli swoje role w jej kontynuacjach: "Oceans' Twelve: Dogrywka" i "Ocean's 13" . Zagrali wspólnie także w komedii "Tajne przez poufne" braci Coen, a także w "Niebezpiecznym umyśle" (Pitt jedynie niewielki epizod) wyreżyserowanym przez Clooneya.

