"Królowa wojownik" to opowieść o Afryce i jednym z najważniejszych państw na tym kontynencie w XVIII i XIX wieku - Królestwie Dahomej. W filmie zobaczymy historię walki królowej o własny lud i jego najważniejsze wartości.

Viola Davis w filmie "Królowa wojownik"" wciela się w rolę dzielnej wojowniczki Naniski. Stoi ona na czele elitarnego oddziału złożonego w całości z kobiet, które bronią królestwa Dahomeju, historycznej krainy, najpotężniejszego królestwa w XVIII i XIX wieku w całej Afryce. Obok Violi Davis w filmie wystąpili też: Thuso Mbedu, Lashana Lynch , Sheila Atim, Hero Fiennes Tiffin oraz John Boyega .

Reżyserką filmu jest Gina Prince-Bythewood ("The Old Guard"), która obiecała, że kiedy "Królowa wojownik" trafi do kin, będą mogli na własne oczy przekonać się o tym, jaką Viola Davis jest twardzielką.

"Viola zagrała dokładnie tak, jak się tego po niej spodziewaliśmy. Po prostu wymiata w tym filmie. Od pierwszego dnia zachowywała się na planie jak prawdziwa kobieta-generał, w której rolę się wciela" - powiedziała Prince-Bythewood. Prezeska studia TriStar Pictures, Nicole Brown porównała zaś prawdziwe królestwo Dahomeju do znanej z "Czarnej Pantery" fikcyjnej Wakandy.



Premiera filmu zaplanowana została na 7 października 2022 roku.

