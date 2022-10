Viggo Mortensen wyreżyseruje western z "kobiecą twarzą"

Wiadomości

Viggo Mortensen ponownie stanie za kamerą. Trzykrotnie nominowany do Oscara aktor 12 października rozpocznie pracę na planie filmu "The Dead Don’t Hurt". Ma być to romantyczny western z "kobiecą twarzą". Mortensen pojawi się w nim również jako aktor.

Viggo Mortensen /Theo Wargo /Getty Images