Wciąż niezatytułowana trzecia część komiksowej serii "Venom" będzie kontynuacją losów dziennikarza Eddiego Brocka granego przez Toma Hardy'ego . W jego ciele zadomowił się tytułowy kosmiczny symbiot, który często wyłania się na pierwszy plan, gdy bohater trafia w sam środek akcji. Ten zamknięty w jednym ciele duet to jeden z ulubionych antybohaterów fanów kina komiksowego. Dwie pierwsze części serii o Venomie zarobiły w kinach ponad miliard 300 milionów dolarów.

Venom powróci na ekrany

Trzecią odsłonę, którą w kinach będzie można oglądać od 8 listopada 2024 roku, reżyseruje producentka i autorka scenariuszy filmów "Venom" i "Venom 2: Carnage" , Kelly Marcel . Tym razem scenariusz napisała razem z Tomym Hardym, który jest również autorem pomysłu na fabułę filmu.

Pierwsze dwie części serii "Venom" debiutowały w kinach również w okresie jesiennym. W porównaniu do niespodziewanego hitu kasowego, jakim była pierwsza odsłona cyklu, "dwójka" zanotowała spory spadek zysków, jednak zarobione przez nią pół miliarda dolarów i tak robi wrażenie, biorąc pod uwagę debiut w okresie pandemii COVID-19. Niedługo po jej premierze potwierdzono oficjalnie, że trzecia część filmu powstanie.

