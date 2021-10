Film "Venom 2: Carnage" trafił na ekrany polskich kin w piątek, 15 października. Druga część komiksowego hitu "Venom" to jedna z najczęściej przekładanych premier czasu pandemii. Od października ubiegłego roku przesuwano ją już kilkukrotnie. "Venom 2: Carnage" pobił kasowy rekord czasu pandemii. Produkcja w ciągu pierwszego weekendu wyświetlania w Stanach Zjednoczonych zarobiła 90 mln dolarów.

"Venom 2: Carnage": Fabuła, zwiastun, obsada

Venom to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela. Opowiada o dziennikarzu Eddie'm Brocku (Tom Hardy), którego ciało w wyniku eksperymentu scaliło się z obcą formą życia - Venomem. W drugiej części poznamy Carnage’a (Woody Harrelson). Jest to jeden z najbardziej znanych czarnych charakterów Marvela.



Reklama

"Venom 2: Carnage" to kontynuacja niespodziewanego hitu kasowego, jakim był "Venom", który przyniósł w kinach na całym świecie 855 milionów dolarów zysku. Drugą część filmu wyreżyserował Andy Serkis, a obok Toma Hardy’ego wystąpią w nim Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott oraz Naomie Harris.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Venom 2: Carnage" [trailer] materiały prasowe

"Venom 2: Carnage": Recenzja

"'Venom 2: Carnage' to po prostu bardzo dobra, trochę bardziej śmiała niż większość marvelowskich realizacji, atrakcyjna dla oka rozrywka. Chociaż nie tylko dla oka, gdyż słychać też wyraźnie, że ktoś ma tu talent do dialogów. Na tym tle znakomicie wypada sam Tom Hardy, który kreując Eddiego Brocka oraz użyczając głosu Venomowi, jest wartością samą w sobie. Ten film to właściwie 'one man show'. Podobnie jak w poprzednim obrazie. To 'wewnętrzny' dialog Brocka czyni ten tytuł ciekawszym niż na to zasługuje" - pisze nasz recenzent Artur Cichmiński.