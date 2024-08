Vanessa Hudgens perfidnie zignorowała Austina Butlera. Czy to zemsta?

Vanessa Hudgens i Austin Butler, którzy byli jedną z najbardziej podziwianych par w Hollywood, zakończyli swój dziewięcioletni związek w 2020 roku. Od 2011 roku para była uważana za doskonałe dopasowanie, a ich rozstanie było wielkim zaskoczeniem dla fanów i mediów.

"Uważam, że w związku najważniejsze są wspólne wartości i podobne cele. Nie jestem wybredna, wiem, czego chcę, i jeśli ktoś może mi to dać, nie ma znaczenia, czy jest osobą publiczną, choć preferowałabym, żeby nie był" - powiedziała Vanessa Hudgens w jednym z wywiadów.

Vanessa Hudgens i Austin Butler - rozstanie

Oficjalnym powodem zakończenia związku były "rozbieżne harmonogramy pracy i podróży".

Po rozstaniu Austin Butler zaczął spotykać się z modelką Kaią Gerber, córką Cindy Crawford. Z kolei Vanessa Hudgens zaręczyła się z zawodnikiem baseballu, Cole'em Tuckerem.

Zdjęcie Vanessa Hudgens / Alberto E. Rodriguez / AFP

Podczas gali Oscarów w ubiegłym roku, Hudgens i Butler przypadkowo spotkali się na imprezie "Vanity Fair". Na nagraniu widać, jak Vanessa, zauważając Butlera, odwraca wzrok i skupia się na swoim telefonie, unikając kontaktu wzrokowego. Ekspertka od mowy ciała skomentowała to wydarzenie, sugerując, że oboje starali się unikać siebie nawzajem, a gesty Vanessy wyrażały irytację i pewność siebie.

Wsparcie dla kariery Butlera

W styczniu 2023 roku Austin Butler przyznał, że to Vanessa Hudgens zachęciła go do ubiegania się o rolę Elvisa Presleya. W rozmowie z "The Hollywood Reporter" powiedział, że podczas jednej z rozmów Hudgens zauważyła jego talent do naśladowania Presleya i zmotywowała go do wzięcia udziału w castingu.

"Byłem ze swoją ówczesną partnerką, która miała niezwykły moment jasnowidzenia. Wiele jej zawdzięczam, ponieważ naprawdę we mnie uwierzyła i to mi bardzo pomogło" - wyznał aktor.

Vanessa Hudgens i Austin Butler zakończyli swój związek po dziewięciu latach, ale pozostają w pamięci fanów jako para, która była blisko wielkiego sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Pomimo rozstania, oboje kontynuują swoje kariery i nowe relacje, pozostawiając za sobą wspomnienia z czasów, gdy byli razem.

Odświeżyliśmy artykuł, który pierwotnie został opublikowany w marcu 2023.

