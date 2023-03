Vanesa Hudgens i Austin Butler: Rozstanie po 9 latach!

Austin Butler był w długotrwałym związku z aktorką Disney Channel, Vanessą Hudgens od 2011 roku, aż do zerwania w 2020 roku. Ich rozstanie odbiło się szerokim echem w mediach. Byli uważani za jedną z najlepiej dobranych par w Hollywood i wszyscy czekali na to, aż się zaręczą. Jednak zaskoczyli wszystkich informacją o nagłym zerwaniu.

"Wydaje mi się, że w związku chodzi o to, żeby mieć podobne wartości i chcieć tych samych rzeczy. Naprawdę nie jestem wybredna. Wiem, czego chcę i jeśli pojawi się ktoś, kto może mi to zaoferować, to nie ma znaczenia, czy jest osobą publiczną – jeśli jednak miałabym wybierać, wolałabym, żeby nie był. Zobaczymy, zobaczymy…" - wyznała wtedy Vanessa Hudgens.

Para ogłosiła rozstanie, za oficjalny powód podając "rozbieżne harmonogramy pracy i podróży". Obecnie Austin Butler spotyka się z amerykańską modelką Kaią Gerber, córką supermodelki Cindy Crawford. Był również w krótkim związku z córką Johnny'ego Deppa, Lily-Rose Depp. Hugens jest zaręczona z zawodnikiem baseballu, Cole Truckerem.

Vanesa Hudgens i Austin Butler spotkali się na Oscarach, lecz nawet na siebie nie spojrzeli!

W internecie pojawiło się nagranie, na którym wyraźnie widać niezręczne spotkanie Hudgens i Butlera. Na imprezie "Vanity Fair" po Oscarach aktor pozdrawiał fotoreporterów. Zaraz obok stała jego eks partnerka. Gdy go zauważyła, momentalnie wtopiła wzrok w telefon i odeszła, starając się nie patrzeć na Butlera. Ten także unikał wzroku Hudgens, lecz na nagraniu widać, jak spojrzał na nią, gdy już się oddaliła.

"Próbował za wszelką cenę na nią nie spojrzeć, gdy przechodziła obok. Ruch jego oczu sugeruje, że podejmował świadomy wysiłek, by na nią nie patrzeć" - powiedziała ekspertka od mowy ciała na TikToku.

Tiktokerka oceniła także zachowanie Vanessy.

"Przewróciła oczami na jego widok, pokazując swoje zdenerwowanie. Napięta szczęka i nadmierne przeżuwanie gumy to wyraz irytacji obecnością Austina. Sposób, w jaki szła sugerował jednak pewność siebie. Wygląda, jakby była na niego zdenerwowana, ale jednocześnie czuła się pewnie i bezpiecznie" - mówi.

Austin Butler zawdzięcza sukces "Elvisa" Vanessie Hudgens

Na początku stycznia aktor ujawnił w rozmowie z "The Hollywood Reporter", że do ubiegania się o rolę Presleya zachęciła go "przyjaciółka".

"Miesiąc po tym, jak dowiedziałem się, że Baz Luhrmann kręci film o Elvisie, pojechaliśmy z przyjaciółką oglądać świąteczne lampki, a w radiu leciała bożonarodzeniowa piosenka Presleya. Zacząłem śpiewać, a ona spojrzała na mnie z uwagą i powiedziała: 'Musisz zagrać Elvisa'. Kilka tygodni później grałem na pianinie i ta sama przyjaciółka powiedziała: 'Mówię poważnie. Musisz zdobyć scenariusz'" - zdradził aktor.

W wywiadzie udzielonym "Los Angeles Times" Butler doprecyzował, że chodziło o Vanessę Hudgens.

"Tak, byłem wtedy ze swoją ówczesną partnerką. Miała ten niezwykły moment jasnowidzenia. Wiele jej zawdzięczam, bo naprawdę we mnie uwierzyła i to mi bardzo pomogło" - podkreślił.