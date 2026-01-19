"Mamma Mia!": ponadczasowy wakacyjny musical

Musical "Mamma Mia!" zadebiutował na deskach londyńskiego West End 23 marca 1999 roku i od razu zdobył serca widzów. Judy Craymer, która stworzyła spektakl, wyprodukowała później również dwa filmy łączące muzykę Abby z przejmującą i rozrywkową historią rodzinną. "Mamma Mia!" swoją premierę miała w 2008 roku, a po dekadzie widzowie wybrali się do kin na kontynuację "Mamma Mia: Here We Go Again".

W obu filmach wystąpiła plejada hollywoodzkich aktorów: Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Christine Baranski, Julie Walters, Stellan Skarsgard i Dominic Cooper. Pierwsza odsłona zarobiła globalnie niemal 700 milionów dolarów.

"Mamma Mia!" powraca. Co wiemy o trzeciej części?

Już jakiś czas temu Baranski wspominała, że trwają prace nad trzecią częścią. Niedługo później producentka potwierdziła jej słowa, wyjawiając, że scenariusz do trzeciej odsłony kultowego musicalu jest już gotowy, a film znajduje się w fazie preprodukcji.

"Wiemy, co chcemy zrobić z tym filmem, i to się wydarzy. Mam na myśli to, że udało nam się zebrać niesamowitą grupę gwiazd filmowych, które połączył ten projekt, i z tego narodziły się wielkie przyjaźnie" - zdradziła jakiś czas temu Judy Craymer.

W najnowszym odcinku podcastu "On Film...with Kevin McCarthy" Amanda Seyfried wyznała, że nowa część hitu nabiera kształtów. Gwiazda wyjawiła także, kto odpowie za reżyserię. Będzie to Paul Feig, z którym współpracowała niedawno przy "Pomocy domowej".

Data rozpoczęcia zdjęć do filmu "Mamma Mia 3" na ten moment pozostaje nieznana. Wiemy jednak, że Feig ma w planach jeszcze realizację kontynuacji "Zwyczajnej przysługi" oraz "Pomocy domowej", co może opóźnić wejście na plan musicalu.

