A mogła zagrać u Tarantino! Nie była "wystarczająco ładna"?

Wielka kariera Lawrence rozpoczęła się w 2010 roku, gdy zachwyciła wszystkich swą rolą w "Do szpiku kości" Debry Granik. Rola dziewczyny, która poszukuje zaginionego ojca, przyniosła jej pierwszą nominację do Oscara. Kolejne lata były pasmem sukcesów: "Igrzyska śmierci", "X-Meni", "Poradnik pozytywnego myślenia". W tamtych latach trudno było znaleźć aktorkę, która byłaby równie rozchwytywana i która odbierałaby nagrody wszędzie, gdzie się pojawiła.

Dlatego aż trudno uwierzyć, że ktoś mógłby jej nie zatrudnić, twierdząc, że "nie jest wystarczająco ładna"!

Jennifer Lawrence: wygryzła ją inna blondynka

Podczas jednego z niedawnych wywiadów, aktor opowiedziała o współpracy, która nigdy nie doszła do skutku. Jak się okazuje, miała wystąpić w filmie "Pewnego razu w Hollywood" w reżyserii Quentina Tarantino, jednak do współpracy nie doszło.

Aktorka w rozmowie z Joshem Horowitzem stwierdziła, że jest przekonana, że osoby związane z produkcją miały twierdzić, że nie spełnia podstawowego warunku.

"Cóż, rzeczywiście tak było, a potem wszyscy mówili: ‘Ona nie jest wystarczająco ładna, żeby zagrać Sharon Tate’. Jestem prawie pewna, że to jest prawda. Chyba że to sytuacja, w której przedstawiam historię w ten sposób już tak długo, że zaczęłam w nią wierzyć. Ale jestem praktycznie pewna, że to się wydarzyło" - stwierdziła.

Ostatecznie rolę żony Romana Polańskiego otrzymała Margot Robbie.

"Pewnego razu... w Hollywood" to film, który przenosi widzów do końca lat 60. w Los Angeles. Historia koncentruje się na losach Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio), niegdyś popularnego aktora westernów, oraz jego przyjaciela i kaskadera, Cliffa Bootha (Brad Pitt). Obaj próbują odnaleźć się w zmieniającym się przemyśle filmowym. W tle obserwujemy czasy kontestacji, ruch hipisów i zmierzch złotej ery Hollywood.

Sam Tarantino uznał, że ta produkcja jest jego najlepszym dziełem.

"Od lat ludzie pytają mnie o coś takiego. A ja odpowiadam coś w stylu: 'Ojej, wszystkie są moimi dziećmi. Ale naprawdę myślę, że 'Pewnego razu... w Hollywood' jest moim najlepszym filmem" - stwierdził w programie Howarda Sterna.