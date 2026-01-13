Uwielbiane uniwersum powraca na wielkie ekrany. Ponownie zobaczymy Froda?

Śródziemie powraca na wielki ekran. Czy znowu zobaczymy Froda?

Trwają prace nad filmem, który ponownie przeniesie nas do Śródziemia. Andy Serkis przeniesie na ekran "Polowanie na Golluma", a fabuła ukaże okres od urodzin Bilba do kopalni Morii. Peter Jackson produkuje film razem z Fran Walsh i Philippą Boyens.

Ian McKellen, który przez lata wcielał się w Gandalfa potwierdził, że na ekranie ponownie zobaczymy jego duet z Frodem. Elijah Wood, który gra hobbita, nie jest tak skory do potwierdzenia czy zaprzeczenia swojego udziału w nowym projekcie z uniwersum Tolkiena.

"Nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Słuchajcie, czarodziejowi można ufać" - powiedział Wood w wywiadzie dla "ScreenRant" na Fan Expo w Nowym Orleanie. "Jestem bardzo podekscytowany filmem. Myślę, że to naprawdę kreatywne 'ponowne zebranie zespołu'. Wielu kierowników działów kreatywnych wróciło i znów działa w tej branży. Philippa [Boyens], jak sądzę, współtworzy scenariusz i produkuje film. To w dużej mierze powrót oryginalnej grupy, która opowie historię naprawdę wciągającej eksploracji postaci, którą wszyscy tak bardzo kochamy. Jestem po prostu bardzo podekscytowany".

"Cieszę się, że Andy [Serkis] będzie reżyserem" - kontynuował Wood. "To niesamowicie stosowne, że wyreżyseruje film o swojej postaci, którą grał. Jestem zachwycony. Będzie wspaniale. I nie mogę się doczekać... Wiem, że planują nakręcić kolejne filmy w tym uniwersum. To ekscytujące i ciekawe dokąd to doprowadzi".

Warner Bros. po raz pierwszy zapowiedziało "Polowanie na Golluma" latem 2024 roku i pierwotnie zapowiadało, że film będzie gotowy do kin w 2026 roku. Światową premierę przesunięto jednak na 17 grudnia 2027 roku.

Andy Serkis nie tylko wyreżyseruje film, ale też ponownie wcieli się w uwielbianą postać.

"Cieszę się, że mogę wrócić do rodziny, z którą uwielbiałem pracować przez wiele lat, i do postaci, od której nie mogę uciec" - wyznał reżyser i aktor w wywiadzie dla "Metro".

