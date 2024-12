Uwielbiana postać wraca do MCU! Popularna aktorka znowu zagra brytyjską agentkę

"Avengers: Doomsday": Powrót ulubieńców widzów

Film "Avengers: Doomsday" zapowiada wielkie powroty. Na San Diego Comic-Con ogłoszono, że Robert Downey Jr. zagra Doktora Dooma - jednego z najgroźniejszych złoczyńców Marvela. To odważny ruch, który może odwrócić multiwersum do góry nogami. Oczekuje się również, że na ekranie zobaczymy wiele postaci z tzw. "OG" MCU, co sugeruje prawdziwą gwiazdorską obsadę.

Do obsady "Avengers: Doomsday" dołączy także nowa Fantastyczna Czwórka, w której zobaczymy Pedro Pascala, Josepha Quinna, Vanessę Kirby i Ebon Moss-Bachracha. Jak informowaliśmy kilka dni temu, do obsady filmu dołączył powracający do roli Kapitana Ameryki Chris Evans. Jak donosi serwis Deadline, to nie jedyny powrót - w filmie pojawi się również agentka Carter, w którą ponownie wcieli się Hayley Atwell. Informacji Deadline przedstawiciele Marvela na razie nie potwierdzili.

"Avengers: Doomsday": Kim jest Hayley Atwell?

Brytyjska aktorka jest znana z takich produkcji jak "Księżna", "Filary Ziemi", "Czarne lustro" największą popularność zdobyła dzięki roli Peggy Carter w pierwszej części przygód Kapitana Ameryki. Później pojawiła się w dedykowanym agentce serialu "Agentka Carter" (nakręcono dwa sezony)", "Kapitanie Ameryce: Zimowym żołnierzu", serialach "The Conviction" oraz "Criminal: Wielka Brytania", a w zeszłym roku widzieliśmy ją w siódmej odsłonie "Mission: Impossible". W przyszłym roku na ekrany kin trafi ósma część cyklu, w której Atwell powróci jako Grace. Warto przypomnieć, że w 2024 r. na Netfliksie zadebiutował serial animowany o przygodach Lary Croft. Głosu głównej bohaterce użyczyła właśnie Atwell.

"Mission: Impossible": O czym opowie ósma część?

"The Final Reckoning" skupi się na dalszych poszukiwaniach sztucznej inteligencji o nazwie "The Entity". Na drodze Ethana Hunta (Tom Cruise) znowu stanie Gabriel (Esai Morales), przeciwnik z przeszłości, który dał mu się we znaki także w poprzedniej odsłonie cyklu.

