Utalentowana Elle Fanning

We wtorek, 9 kwietnia, amerykańska aktorka Elle Fanning, jedna z najbardziej utalentowanych gwiazd Hollywood, kończy 21. lat.

Elle Fanning

Elle Fanning aktorską karierę rozpoczęła (mając wówczas zaledwie 2 lata i 8 miesięcy), grając młodszą "wersję" bohaterki, w którą wcielała się jej starsza o cztery lata siostra Dakota w "Samie" (2001). Tytułowego bohatera - opóźnionego umysłowo mężczyznę, walczącego w sądzie z opieką społeczną, która chce odebrać mu prawa rodzicielskie do córki - odtwarzał w filmie Jessie Nelson sam Sean Penn. W młodszą wersję postaci granej przez Dakotę Elle wcieliła się także w serialu "Wybrańcy obcych". W efekcie pierwszą samodzielną, w pełni niezależną od siostry rolę zagrała "dopiero" w wieku czterech lat w komedii "Małolaty u taty".

Niezwykłe umiejętności i niezaprzeczalny talent spowodowały, że w 2004 roku Elle została zatrudniona do roli Ruth Cole w "Drzwiach w podłodze", ekranizacji powieści Johna Irvinga "Jednoroczna wdowa". W jej filmowych rodziców wcielili się Kim Basinger i Jeff Bridges. Dwa lata później znów można ją było oglądać na ekranie w kolejnych dużych produkcjach. Najpierw zagrała w "Deja Vu" Tony'ego Scotta - połączeniu kina akcji i science-fiction, którego gwiazdą był Denzel Washington. Następnie wcieliła się w ekranową córkę Brada Pitta i Cate Blanchett w dramacie "Babel" (2006) Alejandro Gonzáleza Inárritu. W tym samym roku młoda aktorka wystąpiła też w serialach: "Zagubiony pokój" i w jednym z odcinków "Dr House'a".



Zbliżając się do 10. roku życia, Fanning zaczęła grywać coraz większe role. W "Drodze do przebaczenia" (2007) wcieliła się w filmową córkę Joaquina Phoeniksa i Jennifer Connelly, których drugie dziecko, syn Josh, ginie w wypadku samochodowym spowodowanym przez bohatera granego przez Marka Ruffalo. W "Ciekawym przypadku Benjamina Buttona" Davida Finchera znów spotkała się na planie z Pittem i Blanchett. Zagrała młodszą "wersję" bohaterki granej przez tą ostatnią.

W komediodramacie "W krainie czarów" (2008) aktorka zagrała z kolei Phoebe, dziewczynkę żyjącą we własnym magicznym świecie, wolnym od sztywnych zasad, nakazów i zakazów. W jej filmową matkę wcielała się gwiazda "Gotowych na wszystko" Felicity Huffman. Natomiast w produkcji 3D "Dziadek do orzechów" (2009) Andrieja Konczałowskiego, osadzonej w Wiedniu lat 20. ubiegłego wieku, grała dziewczynkę, która otrzymuje od ojca chrzestnego w wigilijny wieczór niezwykłą lalkę.



W nagrodzonej Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji produkcji Sofii Coppoli "Somewhere. Między miejscami" (2010) aktorka wcieliła się w Cleo, córkę znanego aktora (granego przez Stephena Dorffa), a przy okazji "wiecznego chłopca", którego świat wywraca się do góry nogami wraz z jej ponownym pojawieniem się w jego życiu. Rok później Elle wystąpiła w filmie "Twixt", tym razem wyreżyserowanym przez ojca Sofii, Francisa Forda Coppolę.

Jednym z największych aktorskich osiągnięć Fanning, a zarazem najjaśniejszych stron samego filmu, była jej kreacja Alice Dainard w obrazie science-fiction J.J.Abramsa "Super 8" (była za nią nominowana do Satelity i Saturna). Produkcja opowiadała o grupie nastolatków będących świadkiem katastrofy kolejowej, w wyniku której dochodzi w okolicy do niewytłumaczalnych zjawisk.



W 2011 roku Elle wystąpiła również w familijnej produkcji Camerona Crowe'a "Kupiliśmy zoo", której gwiazdami byli Matt Damon i Scarlett Johansson.

Świetnie przyjęta przez krytyków została rola Fanning w filmie Sally Potter "Ginger and Rosa". Obraz opowiadał historię dwóch 16-letnich uczennic i przyjaciółek. Matką granej przez Fanning Ginger jest była malarka, stopniowo popadająca w depresję i życiowe odrętwienie Natalie (Christina Hendricks). Podczas gdy ta ostatnia emocjonalnie obumiera w czterech ścianach własnego domu, córka zaczyna się rodzić do życia. Wraz z przyjaciółką, Rosą (Alice Englert) w młodzieńczym buncie testuje różne życiowe drogi. Ich więź wystawiona zostaje jednak na próbę, gdy Rosa staje się przedmiotem erotycznego zainteresowania Rolanda, ojca Ginger.

W 2014 roku Fanning zagrała rolę księżniczki Aurory w "Czarownicy" - będącej wariacją na temat animowanej "Śpiącej królewny".



- Kiedy oglądasz oryginalną wersję, Aurora jest zawsze jednowymiarowa: szczęśliwa i kochająca. Chcieliśmy nadać tej postaci więcej głębi. Oczywiście zachowujemy wszystkie cechy charakterystyczne dla księżniczki - delikatność itd., ale staraliśmy się tchnąć w tę postać więcej emocji. Dlatego pojawia się smutek, zdrada - jak w prawdziwym życiu - aktorka wyjaśniała, czym "Czarownica" różni się od "Śpiącej królewny".

"Elle Fanning łączy w sobie cechy wspaniałych gwiazd niemego kina i najbardziej awangardowych współczesnych aktorek. Ma niezwykłą umiejętność transformacji na ekranie. Poza tym kamera ją po prostu uwielbia"- mówił o aktorce duński reżyser Nicolas Winding Refn, który obsadził Fanning w głównej roli w filmie "Neon Demon". Wcieliła się ona w niewinną ślicznotkę z małego miasteczka, która robi karierę w modelingu.

W 2017 roku Fanning mogliśmy oglądać w kolejnym filmie Sofii Coppoli "Na pokuszenie", będącej adaptacją powieści Thomasa Cullinana. Rozgrywający się w czasach wojny secesyjnej obraz opowiadał o wychowankach szkoły dla dziewcząt, które opiekują się rannym żołnierzem wroga.



Aktorka pojawiła się również w muzycznej komedii "Jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach" - obraz rozczarował jednak krytyków, którzy określili go mianem "dwugodzinnego teledysku". Fanning oglądaliśmy też w tytułowej roli w biograficznym filmie "Mary Shelley", opowiadającym historię autorki "Frankensteina".

Jej najnowsze produkcje to thriller "Galveston", gdzie wcieliła się w młodą prostytutkę, muzyczny "Teen Spirit", w którym partnerowała jej polska aktorka Agnieszka Grochowska, i science-fiction "I Think We're Alone Now". Ma także pojawić się w nowym filmie Woody'ego Allena "A Rainy Day in New York".