9 czerwca w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "W jak morderstwo" w reżyserii Piotra Mularuka, z udziałem twórców i zaproszonych gości. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Anna Smołowik, Paweł Domagała, Rafał Królikowski, Dorota Segda i Olga Sarzyńska.

Gwiazdy filmu "W jak morderstwo" na uroczystej premierze /Adam Stępień /materiały prasowe

Pierwsi widzowie mieli już okazję zobaczyć "W jak morderstwo". Pozostali muszą uzbroić się w cierpliwość do 18 czerwca. Wtedy to, film oparty na książce Katarzyny Gacek i wyprodukowany przez Piotra Mularuka i Agnieszkę Sieradzką, trafi do szerokiej publiczności.



W "W jak morderstwo" wystąpiła plejada polskich gwiazd. Wcielająca się w postać głównej bohaterki Anna Smołowik nagrała piosenkę promującą film.



Anna Smołowik - Szósty zmysł (z filmu "W jak morderstwo")

Spokojną Podkową Leśną wstrząsa morderstwo. Ciało ofiary, młodej kobiety, znajduje Magda, gospodyni domowa i nałogowa czytelniczka kryminałów. Policyjne śledztwo prowadzi komisarz Jacek Sikora. Niestety, brak mu zmysłu rasowego detektywa - ten ma Magda. Kiedy okazuje się, że ofiara miała na szyi wisiorek w kształcie litery "W", należący do dawno zaginionej przyjaciółki Magdy, kobieta postanawia wyjaśnić tę sprawę na własną rękę.



"W jak morderstwo" [trailer]

A to oznacza nieustanne wtrącanie się w pracę nieporadnego komisarza. Podejrzanych jest mnóstwo, poszlak niewiele. Tropy prowadzą do najbardziej szanowanych mieszkańców Podkowy, a nawet szejka Kataru... Czy Magdzie i Sikorze uda się dojść do prawdy i rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa?