Ulubiona seria polskiej młodzieży. Dwie pierwsze części trafiły na Disney+

Seria "Piep*zyć Mickiewicza" to opowieść o przyjaźni, miłości, szkolnych szaleństwach i o tym, że każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę. Trzecia część dzisiaj zadebiutowała w kinach, tymczasem Disney+ dodał do swojej biblioteki dwie pierwsze odsłony.

"Piep*zyć Mickiewicza": ulubiony film polskiej młodzieży

Wyrzucony z uczelni pisarz i wykładowca Jan Sienkiewicz zatrudnia się w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia słynna na całą szkołę klasa zbuntowanych i odpornych na wiedzę wyrzutków. IIB to uczniowie z piekła rodem, a ich przyszłość wydaje się przesądzona. Ale Sienkiewicz, uzbrojony w literaturę, entuzjazm i masę niekonwencjonalnych pomysłów, rzuci wyzwanie skazanej na wykluczenie grupie. Druga część rozwija wątki relacji między bohaterami, w których zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień.

W główną rolę wcielił się w filmie Dawid Ogrodnik. Partnerują mu młodzi zdolni: Hugo Tarres, Igor Pawłowski, Krystian Embradora, Wiktoria Koprowska, Ada Grodzka, Aleksandra Izydorczyk oraz Artur Gwizdak, a także Weronika Książkiewicz, Aldona Jankowska, Jarosław Gruda czy Joanna Liszowska.

"'Pieprzyć Mickiewicza...' to film o młodych i dla młodych, przez nich w dużej mierze tworzony. To filmowa opowieść o przyjaźni, miłości, buncie czyli o młodości, która musi się też wyszumieć. Wielkim atutem tego filmu, oprócz doświadczonych aktorów, jest młoda obsada, świeże, nieznane jeszcze twarze. Dzięki nim i ich osobowościom staramy się wykreować autentyczny świat licealistów" - mówiła Sara Bustamante-Drozdek, reżyserka filmu.