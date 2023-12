Ujawniono shortlisty w 10 kategoriach oscarowych. Polskie filmy z szansą na nagrodę

Polskie dokumenty z szansą na Oscara

"Skąd dokąd" Macieja Hameli jest koprodukcją polsko-francusko-ukraińską. Film miał swą premierę podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Otrzymał wówczas Nagrodę za Najlepszy Film Polski oraz Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

Reżyser opowiada w nim o obywatelach Ukrainy, którym pomagał dostać się do bezpieczniejszej części kraju po 24 lutego 2023 roku. Jak zaznaczono w opisie festiwalowym, "w języku ukraińskim 'skąd' (звідки / zvidky) i 'dokąd' (куди / kudy), to też rutynowe pytania zadawane podczas próby przebicia się przez liczne punkty kontrolne, rozmieszczone na terenie Ukrainy".

Wideo Apolonia, Apolonia (Apolonia, Apolonia) - trailer | 20. Millennium Docs Against Gravity

Reżyserką i autorką zdjęć filmu "Apolonia, Apolonia" jest Lea Glob. Po raz pierwszy spotkała Apolonię Sokół w 2009 roku. Artystka wyrosła z undergroundowej sceny teatralnej w Paryżu, prowadząc życie charakterystyczne dla tamtejszej bohemy, równocześnie starając się przebić w świecie sztuki. Na przestrzeni kolejnych lat reżyserka powracała co jakiś czas do kontaktu z bohaterką, budując z nią niezwykłą więź.

Apolonia przez długi czas starała się odnieść sukces jako malarka, chociaż zadanie to okazało się niezwykle trudne. Musiała zmierzyć się między innymi z nierównym traktowaniem kobiet i mężczyzn, co dotknęło także Oksanę Shachko, jedną z założycielek feministycznej grupy Femen, z którą Apolonia przyjaźniła się i mieszkała przez kilka lat. Czy w końcu bohaterka zdobędzie zasłużone uznanie?

Nominacje do Oscara poznamy 23 stycznia 2024 roku. Nagrody zostaną przyznane 10 marca 2024 roku.

Zdjęcie Kadr z filmu "Skąd dokąd" /materiały prasowe

Poniżej skrócone listy dziesięciu oscarowych kategorii:

Najlepszy film międzynarodowy

"Amerikatsi", Armenia

"The Monk and the Gun", Bhutan

"Bękart", Dania

"Opadające liście", Finlandia

"Bulion i inne namiętności", Francja

"Das Lehrerzimmer", Niemcy

"Godland", Islandia

"Io Capitano", Włochy

"Perfect Days", Japonia

"Totem", Meksyk

"Kadib Abyad", Maroko"

"Śnieżne bractwo", Hiszpania

"Cztery córki", Tunezja

"20 dni w Mariupolu", Ukraina

"Strefa interesów", Wielka Brytania



Zdjęcie Kadr z filmu "Apolonia, Apolonia" / materiały prasowe

Najlepszy dokument pełnometrażowy

"Jon Batiste: Amerykańśka symfonia"

"Apolonia, Apolonia"

"Ucieczka z utopii"

"Bobi Wine: Prezydent z getta"

"Wygłodniałe dusze w wielkim mieście. Legenda Miejskiego kowboja"

"La memoria infinita"

"Czgtery córki"

"Going to Mars"

"Skąd dokąd"

"Ustalone z góry"

"Still: A Michael J. Fox Movie"

"A Still Small Voice"

"32 dźwięki"

"To Kill a Tiger"

"20 dni w Mariupolu"

Najlepszy dokument krótkometrażowy

"The ABCs of Book Banning"

"The Barber of Little Rock"

"Bear"

"Between Earth & Sky"

"Black Girls Play: The Story of Hand Games"

"Camp Courage"

"Deciding Vote"

"How We Get Free"

"If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis"

"Island in Between"

"The Last Repair Shop"

"Last Song from Kabul"

"Nǎi Nai & Wài Pó"

"Oasis"

"Wings of Dust"

Najlepsza charakteryzacja i fryzur

"Bo się boi"

"Ferrari"

"Golda"

"Czas krwawego księżyca"

"Demeter: Przebudzenie zła"

"Maestro"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Śnieżne bractwo"

Najlepsza muzyka

"American Fiction"

"Jon Batiste: Amerykańska symfonia"

"Barbie"

"Chłopiec i czapla:

"Kolor purpury"

"Między nami żywiołami"

"Przesilenie zimowe"

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer"

"Biedne istity"

"Saltburn"

"Śnieżne bractwo"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum"

"Strefa interesów"

Najlepsza piosenka

"It Never Went Away" z filmu "Jon Batiste: Amerykańska symfonia"

"Dear Alien (Who Art In Heaven)" z filmu "Asteroid City"

"Dance The Night" z filmu "Barbie"

"I'm Just Ken" z filmu "Barbie"

"What Was I Made For?" z filmu "Barbie"

"Keep It Movin" z filmu "Kolor purpury"

"(Superpower) I" z filmu "Kolor purpury"

"The Fire Inside" z filmu "Flamin' Hot: Smak sukcesu"

"High Life" z filmu "Flora i syn"

"Meet In The Middle" z filmu "Flora i syn"

"Can't Catch Me Now" z filmu "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży"

"Wahzhazhe (A Song For My People)" z filmu "Czas krwawego księżyca"

"Quiet Eyes" z filmu "Poprzednie życie"

"Road To Freedom" z filmu "Rustin"

"Am I Dreaming" z filmu "Spider-Man: Poprzez multuwersum"





Najlepsze efekty specjalne

"Twórca"

"Godzilla Minus One"

"Strażnicy Galaktyki vol. 3"

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia"

"Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"

"Napoleon"

"Biedne istoty"

"Rebel Moon – Część 1: Dziecko ognia"

"Śnieżne bractwo"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum"

Najlepszy dźwięk

"Barbie"

"Twórca"

"Ferrari"

"The Killer"

"Czas krwawego księżyca"

"Maestro"

"Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Strefa interesów"





Najlepszy krótkometrażowy film animowany

"Boom"

"Eeva"

"Humo"

"I’m Hip"

"A Kind of Testament"

"Koerkorter"

"Letter to a Pig"

"Ninety-Five Senses

"Once upon a Studio"

"Our Uniform"

"Pachyderme"

"Pete"

"27"

"War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko"

"Wild Summon"

Najlepszy krótkometrażowy film fabularny

"The After"

"The Anne Frank Gift Shop"

"An Avocado Pit"

"Bienvenidos a Los Angeles"

"Dead Cat"

"Good Boy"

"Invincible"

"Invisible Border"

"Knight of Fortune"

"The One Note Man"

"Red, White and Blue"

"The Shepherd"

"Strange Way of Life"

"The Wonderful Story of Henry Sugar"

"Yellow"