Horror " Omen " z 1976 roku podbił serca kinowej publiczności i zarobił w kinach ponad 60 milionów dolarów. Jego bohaterem jest amerykański dyplomata (w tej roli Gregory Peck ), który przeżywa osobistą tragedię - jego wyczekane dziecko rodzi się martwe. W tajemnicy przed żoną mężczyzna decyduje się adoptować inne dziecko, które urodziło się w tym samym czasie. Im adoptowany Damien jest starszy, tym wokół niego zaczyna dziać się coraz więcej dziwnych rzeczy.

"Omen": Powstaje prequel kultowego horroru

Po latach dowiemy się, co wydarzyło się wcześniej. Film "The First Omen" opowie o młodej Amerykance, która przybywa do Rzymu, by rozpocząć służbę kościołowi. Tam napotyka na siły ciemności, które każą jej zrewidować swoją wiarę. Natrafia też na przerażający spisek mający na celu doprowadzenie do narodzin zła wcielonego.

W roli głównej w filmie "The First Omen" wystąpi Nell Tiger Free, której sławę przyniosła podobna rola w serialu "Servant". W pozostałych rolach występują Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson oraz Bill Nighy. Scenariusz filmu napisali Stevenson, Tim Smith oraz Keith Thomas, a reżyserią zajęła się Arkasha Stevenson.

"The First Omen": Kiedy premiera?

Premierę "The First Omen" zaplanowano na 5 kwietnia 2024 roku.