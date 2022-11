Ira Łaczina: Aktorskie korzenie

Łaczina urodziła się w 1972 roku w Mołdawskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej - na terenie dzisiejszej Mołdawii. Pochodzi z artystycznej rodziny - jej rodzice, Swietłana Toma i Oleg Lachin, uchodzą za legendy rosyjskiego aktorstwa. Nic więc dziwnego, że Ira już od dzieciństwa marzyła, by iść w ich ślady. W 1993 roku ukończyła Teatralną Szkołę im. B. Szukina w Moskwie i szybko zaczęła międzynarodową karierę.

Zanim pojawiła się w Polsce, grała już po francusku i angielsku. Miała też za sobą nieudane małżeństwo z aktorem Olegiem Budrinem, z którym doczekała się córki, Marii.

Ira Łaczina: Niezapomniana Marusia

Do prac nad filmem "U Pana Boga za piecem" przystąpiono w 1997 roku. Reżyser produkcji, Jacek Bromski, zdecydował, że do roli Marusi musi zatrudnić Rosjankę. By znaleźć właściwą kandydatkę postanowił zorganizować casting w Moskwie. To właśnie tam poznał Irę Łaczinę, która w walce o udział w filmie pokonała ponad pięćdziesiąt innych aktorek.

W kultowej produkcji Łaczina wcieliła się w niezwykle sympatyczną, ale i zadziorną Marusię - ukochaną organisty Witka (w tej roli Jan Wieczorkowski). Na ekranach ponownie pojawiła się w drugiej części filmowej serii - "U Pana Boga w ogródku". Za swoją kreację w 1998 r. nagrodę "Video Studio Gdańsk" na 23. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Co słychać u Iry Łacziny?

Po występach w filmach Jacka Bromskiego, Łaczina postanowiła wrócić do Rosji. Na co dzień pracuje w Teatrze na Tagance w Moskwie. Gra również w serialach. Popularność przyniosła jej szczególnie rola w serialu "Tajemnice pałacowych przewrotów", gdzie wcieliła się w cesarzową Annę Romanową.

Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Szczególnie upodobała sobie Instagrama i nie ukrywała rozżalenia, gdy aplikacja została zablokowana w Rosji.

W tym roku aktorka skończyła 50 lat. Spójrzcie, jak wygląda obecnie!

