Po wyprodukowaniu animowanej adaptacji serii komiksowej "Kajko i Kokosz" , studio animacji EGoFILM, nie zwalnia tempa. Studio, które koncentruje się na produkcjach filmowych dla najmłodszych, tym razem nabyło prawa do ekranizacji popularnego komiksu autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego - "Tytus, Romek i A’Tomek" - od Wydawnictwa Prószyński i S-ka.

Kultowy komiks w nowoczesnej odsłonie

W pierwszej kolejności powstanie pełnometrażowy film, a następnie seria animowana. Planowany czas rozpoczęcia prac nad filmem to początek 2023 roku. Fabuła filmu stanowić będzie połączenie wybranych ksiąg o przygodach trójki przyjaciół, dzięki czemu każdy bohater będzie miał szansę pokazać się zarówno jako indywiduum, jak również jako część wyjątkowego trio.

Za scenariusz odpowiadać będą Maciej Kur i Rafał Skarżycki, za reżyserię Tomasz Leśniak , producentką będzie Ewelina Gordziejuk, a art directorem Michał Śledziński - doskonale znani z innych produkcji dziecięcych. Autorzy przyszłych scenariuszy to aktywni twórcy komiksowi, dla których "Tytus, Romek i A’Tomek" był pierwszym przeczytanym komiksem w życiu.

Papcio Chmiel inspiracją

Niezwykła osobowość Papcia Chmiela stała się inspiracją dla EGoFILM do stworzenia nowej ekranizacji "Tytusa, Romka i A’Tomka". Jednak kluczowe znaczenie miała jego wcześniejsza twórczość - od lat 60., czyli od początków w "Świecie Młodych" do pierwszych, samodzielnych książeczek komiksowych. Styl autora był wówczas prostszy, bardziej geometryczny. W dzisiejszych czasach właśnie ta prostota, to ponadczasowa klasyka czytelna dla wszystkich odbiorców, a mimo to nadal pozostająca czymś świeżym i nowym dla oka.

Studio EGoFILM stawia sobie za cel stworzenie z tego popularnego tytułu niezwykłego widowiska na miarę naszych czasów. Takiego, które zachwyci współczesnego widza w wieku 9-12 lat, który nie zna komiksów, jak i starszych odbiorców, dla których film może być wyjątkową podróżą w czasy dzieciństwa. Choć ten tytuł jest kultowy, to Twórcy chcą mu nadać nieco nowoczesnego sznytu - nie zabraknie żartów i zabawy, przy jednoczesnym zachowaniu ducha oraz charakteru serii komiksowej, tak aby oddać hołd twórczości Papcia Chmiela.

Kolebka twórczości komiksowej

"Tytus, Romek i A’Tomek" po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w 1957 roku na łamach młodzieżowej gazety harcerskiej - "Świat Młodych". Ten wszystkim doskonale znany komiks autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego, zwanego też Papciem Chmielem, opowiada o losach 2 przyjaciół - Romka i A’Tomka, którzy starają się uczłowieczyć szympansa - Tytusa. Kolejne tomy pozwalają odkryć ciekawostki z przeróżnych dziedzin wiedzy. Świat w tym komiksie jest absurdalny i humorystyczny, ale jednocześnie wyróżniają go liczne przesłania edukacyjne, które dotyczą głównie geografii, ochrony przyrody czy historii.

Niezwykłe poczucie humoru Papcia Chmiela, jego wyobraźnia oraz zdolność do subtelnego podkreślania absurdów życia codziennego spowodowały, że wzniósł on twórczość komiksową na niezwykle wysoki poziom. Seria "Tytus, Romek i A’Tomek" to klasyka, która w 1979 roku została uznana za najwybitniejsze osiągnięcie polskiego komiksu, a w 2006 roku za najdłużej ukazującą się polską serię komiksową, która cieszy się wciąż niesłabnącą popularnością wśród czytelników.

