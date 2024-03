" Na Zachodzie bez zmian " to poruszająca opowieść o młodym niemieckim żołnierzu na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Paul i jego towarzysze na własnej skórze doświadczają, jak początkowa euforia ustępuje miejsca desperacji i strachowi, gdy przychodzi im walczyć o życie w okopach - brzmi oficjalna zapowiedź produkcji.

Film oparty jest na znanej na całym świecie powieści Ericha Marii Remarque'a pod tym samym tytułem. Na ekranie zobaczymy czołowych niemieckich aktorów: Daniela Brühla, Albrechta Schucha, Sebastiana Hülka, Felixa Kammerera, Aarona Hilmera, Edina Hasanovica i Devida Striesowa.

"Na Zachodzie bez zmian" to trzecia ekranizacja powieści Ericha Marii Remarque’a. Pierwsza powstała w 1930 roku, zgarniając dwa Oscary, a druga w 1979 roku, otrzymując Złoty Glob za najlepszy film. Tym razem za adaptację dzieła Remarquea wzięli się wspólnie szwajcarski reżyser Edward Berger oraz Ian Stokell i Lesley Paterson.

Film był czarnym koniem zeszłorocznego sezonu nagród. "Na Zachodzie bez zmian" otrzymał cztery Oscary, w tym za najlepszy film międzynarodowy i najlepsze zdjęcia, Złotego Globa i siedem statuetek BAFTA.

Twórców "Na Zachodzie bez zmian" spotkała tragedia

Film "Na Zachodzie bez zmian" z 2022 roku został wyreżyserowany przez Edwarda Bergera. Wraz z Lesley Paterson napisał scenariusz na podstawie powieści Ericha Remarque. Co ciekawe, autorka to szkocka triathlonistka, która ma wykształcenie teatrologiczne. Zajmuje się produkowaniem filmów i tworzeniem scenariuszy. W pracy nad tekstem do "Na Zachodzie bez zmian" mogła liczyć na męża, Simona Marshall.

Parę spotkała pod koniec zeszłego roku tragedia. Wspólnie walczą z rakiem Simona. Nowotwór zaatakował trzustkę.

"Właśnie spotkało nas największe wyzwanie, ale wiemy, że możemy wygrać. W listopadzie 2023 r. u Simona zdiagnozowano raka trzustki w czwartym stadium, który nie reaguje na chemioterapię. To pozostawia nam niewiele możliwości poza poszukiwaniem nowych, eksperymentalnych metod leczenia... nieobjętych ubezpieczeniem" - napisała Lesley na Instagramie. W opisie wrzuciła link do zrzutki.

Zdjęcie Lesley Paterson / Arturo Holmes/Getty Images / Getty Images

"Mieszkaliśmy w Stanach Zjednoczonych przez 22 lata i mamy dobre ubezpieczenia zdrowotne, płacąc miesięcznie po 1,8 tys. dolarów, ale dopiero teraz wiemy, jak beznadziejny jest system. Ubezpieczenie nie pokrywa zbyt wiele. Rachunki się piętrzą. 5 tys. dolarów tu, 7 tys. dolarów tam i orientujesz się, że nie jesteś w stanie wszystkiego opłacić" - przekazali Daily Mail.

Ponoć koszty sięgają miliona dolarów. Para planuje sprzedać dom. Paterson przyznała, że sukces "Na Zachodzie bez zmian" przełożył się na nowe propozycje pracy, lecz nie na znaczną poprawę sytuacji finansowej.