Edward Berger skupi się na czterech powieściach Christophera Reicha: "The Take" (2018), "Crown Jewel" (2019), "The Palace" (2020) i "Once a Thief" (2022), których bohaterem jest mieszkający w Londynie szpieg, Simon Riske. To specjalista do wynajęcia. Po trosze przypomina Jasona Bourna i "Szakala". Jego życie przyśpiesza, gdy angażuje się w pościg za skradzionym listem, który może wywrócić do góry nogami równowagę sił w świecie zachodnim. Wszystko to dzieje się na tle największego napadu ulicznego w historii Paryża.

