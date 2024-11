Twórcy ponieśli wielką porażkę. Ich klapa kosztowała 250 milionów!

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

"Czerwona Jedynka" to film, o którym w najbliższym czasie może zrobić się głośno. Świąteczna produkcja z udziałem Dwayne'a Jonsona weszła niedawno do amerykańskich kin. To jedna z tych kiepskich, nikomu nie potrzebnych produkcji, o których szybko chciałoby się zapomnieć. Patrząc jednak na budżet filmu, trudno będzie odpuścić twórcom tak bezmyślne marnotrawstwo.

Zdjęcie Dwayne Johnson i J.K. Simmons w filmie "Czerwona Jedynka" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe