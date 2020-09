Twórca "Szóstego zmysłu" wpadł na pomysł nowego filmu dzięki komiksowi

„To zakrawa na cud, że stoję tu i rozpoczynam zdjęcia do swojego najnowszego filmu. +Old+, taki będzie nosić tytuł” – napisał na Twitterze M. Night Shyamalan. D wpisu dołączył dwa zdjęcia. Na pierwszym stoi z maseczką ochronną na twarzy i klapsem filmowym w dłoni. Drugie zdjęcie to teaserowy plakat filmu „Old”. Widać na nim datę premiery (wyznaczoną na lipiec 2021 roku) i hasło: „To tylko kwestia czasu”. Warstwa graficzna plakatu to dolna część klepsydry, w której zamiast piasku przelatują z góry na dół ludzkie sylwetki.

M. Night Shyamalan /Gilbert Carrasquillo /Getty Images

Szczątkowe informacje dotyczące nowego filmu w reżyserii M. Nighta Shyamalana nabierają coraz wyraźniejszych kształtów. Twórca takich filmów jak m.in. "Szósty zmysł" i "Split", poinformował na Twitterze, że jego najnowsza produkcja zatytułowana będzie "Old". Nieznane pozostają wciąż szczegóły fabuły filmu "Old". Według informacji podanej przez portal "Collider", inspiracją do stworzenia go była francuska powieść graficzna "Sandcastle", stworzona prze Pierre’a Oscara Levy’ego i Fredericka Peetersa. Podobno Shyamalan miał dostać ten komiks w prezencie i tak bardzo spodobał mu się punkt wyjściowy tej opowieści, że postanowił kupić prawa i wykorzystać ją w swoim scenariuszu.

Dla rodziny, młodej pary, kilku turystów i uchodźcy, którzy trafiają na ustronną, idylliczną zatoczkę pełną basenów skalnych, piaszczystego wybrzeża i porośniętych gęstą roślinnością klifów to miejsce wygląda jak raj. Jednak ta utopia skrywa mroczny sekret. Po pierwsze, w kryształowo czystej wodzie unosi się ciało martwej kobiety. Po drugie wszystkie dzieci na wyspie zaczynają szybko się starzeć. Wkrótce okazuje się, że dorośli również starzeją się równo co pół godziny. Na dodatek wygląda na to, że nie ma stąd żadnego wyjścia - czytamy w opisie powieści graficznej "Sandcastle".

"Coś, co rozpoczyna się jak zagadka morderstwa, szybko zmienia się w odcinek 'Strefy mroku', by zakończyć się w egzystencjalny sposób, którego nie powstydziłby się Von Trier" - podsumował dzieło Levy’ego i Peetersa recenzent "Publishers Weekly".



W rolach głównych w filmie "Old" wystąpią Gael Garcia Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Rufus Sewell, Embeth Davidtz oraz Emun Elliott.