"Naznaczeni". Nowość twórcy "Pamiętnika" w sam raz na Walentynki

14 lutego do kin trafia idealna propozycja na walentynkowy seans. Film Naznaczeni" w reżyserii Nicka Cassavetesa to mieszanka miłości, napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji, która sprawia, że jest to idealna propozycja na Święto Zakochanych. W dodatku łączy w sobie romantyzm z dreszczykiem emocji, znajdą więc w nim coś dla siebie również ci, którzy na co dzień unikają romantycznych klimatów.

"Naznaczeni" to ekranizacja popularnej powieści, w której zobaczymy dwóch rozpalających wyobraźnię przystojniaków - Chase’a Stokesa i Alexandra Ludwiga. Stokes zagrał romantycznego łobuza w serialu "Outer Banks", a Ludwig walecznego Bjørna Żelaznobokiego w "Wikingach". W głównej kobiecej występuje z kolei debiutująca na dużym ekranie Sydney Taylor, która na castingu pokonała setki młodych aktorek. Co sami mówią o swoich postaciach?

"W wyniku pewnych zdarzeń Rule zakochuje się w dziewczynie, z którą może nie powinien się wiązać. Ale gdy się kogoś kocha, wszelkie zasady okazują się nieistotne. (…) Uważam, że mój bohater podejmuje różnego rodzaju kroki w celu sabotowania tego związku, by uratować choć część siebie. Ale przecież w końcu na tym polega miłość, że część siebie oddajemy drugiej osobie" - mówi Chase Stokes, który w "Naznaczonych" gra przystojnego tatuażystę o imieniu Rule.

"Ten film to historia miłosna pewnej pary, której pozornie nic nie łączy i która nie powinna być razem. Okazuje się jednak, że jest między nimi wiele podobieństw i mają podobne problemy" - dodaje Sydney Taylor, która w "Naznaczonych" wcieliła się w pierwszoplanową postać ślicznej Shaw, studentki medycyny.

"Naznaczeni". O tym opowie nowy film twórcy "Pamiętnika"

Shaw Landon kocha Rule’a Archera odkąd przed laty zobaczyła go po raz pierwszy. Jednak zbuntowany artysta, spec od tatuażu traktuje porządną studentkę medycyny jak koleżankę, szukając uniesień w ramionach kolejnych dziewczyn na jedną noc. Nie dostrzega, że to właśnie Shaw jako jedyna tak naprawdę go rozumie i docenia jako mężczyznę.

Wszystko zmienia się jednak po pewnej szalonej, imprezowej nocy, gdy Shaw postanawia wreszcie zawalczyć o uczucia Rule’a. Teraz nic już nie może być takie jak przedtem. Ale czy miłość pary, którą dzieli tak wiele, ma przyszłość? Szczególnie, że rodzice Shaw zrobią wszystko, by wyrwać ją z ramion nieodpowiedniego ich zdaniem chłopaka, a Rule zbyt łatwo ulega czekającym na każdym kroku pokusom.

