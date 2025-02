Natalia Iwańska urodziła się 1 października 1997 roku. W 2023 roku ukończyła Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie — Filii we Wrocławiu, ale przed kamerą pojawiała się już jako mała dziewczynka.

Na przestrzeni lat pojawiła się już między innymi w "Ojcu Mateuszu", "Przyjaciółkach" i "Prawie Agaty". Wystąpiła także w serialu "Bring Back Alice". Jej umiejętności można podziwiać także na deskach teatru. Na scenie towarzyszą jej często największe gwiazdy polskiej sceny - aktorka współpracowała już z Anną Muchą i Barbarą Kurdej-Szatan.

Reklama

Młoda Gwiazda zaczęła coraz częściej pojawiać się w produkcjach pełnometrażowych m.in. "Listy do M. Pożegnania i powroty", "Marzec’68", "Kolory zła. Czerwień" (dziewczyna Mario) i debiutującym na platformie Netflix filmie "Zgon przed weselem". Wcieliła się tam w Maję — córkę głównych bohaterów, którzy toczą wielowarstwowy spór. W roli rodziców oglądać możemy Tomasza Karolaka i Agnieszkę Suchorę.

Miłość na planie

Natalia Iwańska swojego przyszłego męża poznała w 2021 roku. Jej wybrankiem został 20 lat starszy Michał Sitarski, którego poznaliśmy dzięki takim produkcjom jak "Na Wspólnej" czy "BrzydUla". Para zaręczyła się w 2022 roku, a już rok później wzięli ślub.

Instagram Post Rozwiń

"Zgon przed weselem": o czym jest?

Po śmierci kierownika lokalnej mleczarni życie mieszkańców małego miasteczka zmienia się diametralnie. Zaczyna się walka o to, kto przejmie zakład. Tymczasem, dwójka rodziców otrzymuje niespodziewaną wiadomość - ich córka wraca do domu, by wyjść za mąż. Jej powrót oraz odmienne poglądy sprawiają, że społeczność zostaje podzielona na dwie grupy: mężczyzn i kobiet.

Za reżyserię odpowiadają Tomasz Konecki oraz Iwona Ogonowska-Konecka. Scenariusz napisały Hanna Węsierska i Karolina Szymczyk-Majchrzak.

Film "Zgon przed weselem" jest już dostępny na platformie Netflix. I zajmuje pierwsze miejsce w topce najchętniej oglądanych produkcji w Polsce.