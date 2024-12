Twórca nazywa go listem miłosnym do Polski. Kiedy film znajdzie się na VOD?

"Prawdziwy ból" - o czym opowiada film?

"Prawdziwy ból" to nowy film znanego hollywoodzkiego aktora Jesse'ego Eisenberga. Zdjęcia do produkcji realizowano w Polsce. To historia kuzynów Davida (Eisenberg) i Benjiego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

Nominowany do Oscara za główną rolę w "The Social Network", Jesse Eisenberg, zatrudnił do realizacji swojej produkcji uznanych fachowców z Polski. W pracach uczestniczyli między innymi Michał Dymek (zdjęcia), Małgorzata Fudala (kostiumy), Olga Nejbauer (charakteryzacja) i Ewa Puszczyńska (produkcja).

Ten film jest listem miłosnym do Polski Jesse Eisenberg

Jednym z powodów, dla których Eisenberg podjął się tego projektu jest fakt, że ma polskie korzenie. Pradziadkowie aktora pochodzili z naszego kraju.

"Prawdziwy ból" nominowany do Złotych Globów!

Niedawno ogłoszono nominacje do Złotych Globów. Jak się okazuje - "Prawdziwy ból" ma szansę na kilka statuetek!

Film powalczy o nagrody za najlepszy scenariusz i najlepszą komedię lub musical.

W kategorii najlepszy aktor w komedii lub musicalu został nominowany twórca i jeden z głównych aktorów w filmie - Jesse Eisenberg. Z kolei Kieran Culkin, który towarzyszy mu na ekranie, powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

Zdjęcie Kieran Culkin i Jesse Eisenberg w filmie "Prawdziwy ból" / materiały prasowe

Kiedy "Prawdziwy ból" znajdzie się na VOD?

"Prawdziwy ból" wciąż jest dystrybuowany w kinach, jednak na platformach streamingowych ma zadebiutować już 31 grudnia. Będzie dostępny w USA na: Amazon Prime Video, Apple TV oraz Fandango at Home. Informację tę podaje "Deadline".

Płyty Blu-Ray z filmem będzie można zakupić od 4 lutego. Znajdzie się na nich również dodatek: poświęcony realizacji obrazu dokument "Beautiful Fate: Making A Real Pain".

