Twórca "Green Book" pracuje nad nowym filmem

Zdobywca dwóch Oscarów za "Green Book" Petr Farrelly pracuje nad kolejnym projektem. Będzie to osadzony w czasach wojny w Wietnamie komediodramat "The Greatest Beer Run Ever".

Peter Farrelly /Frazer Harrison /Getty Images

Scenariusz będzie oparty na książce Joanny Malloy i Johna Donohue'a. Autor opisał w niej swoją podróż do Wietnamu w 1967 roku. Donohue, który nie został wcielony do armii, chciał odnaleźć swoich walczących na froncie kumpli z dzieciństwa i wypić z nimi kilka piw.

Farrelly napisze scenariusz razem ze swoimi stałymi współpracownikami: Brianem Curriem ("Green Book") i Petem Jonesem ("Bez smyczy"). Póki co nie podano nazwisk aktorów rozważanych do objęcia głównych ról.



Film zostanie wyprodukowany dla wytwórni Skydance.



Farrelly był przez lata kojarzony z wulgarnych komedii, które realizował wspólnie ze swoim bratem Bobbym. Ich najbardziej znane dzieła to "Głupi i głupszy" oraz "Sposób na blondynkę".



"Green Book" z 2018 roku zaskoczył widzów i krytykę. Historia przyjaźni białego szofera i czarnoskórego muzyka okazała się kasowym hitem. Zdobyła także liczne nagrody, w tym trzy Oscary - za scenariusz oryginalny, drugoplanową rolę męską (dla Mahershali Aliego) i film roku.