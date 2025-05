Czyżby na ekrany zmierzała właśnie kolejna adaptacja świetnej serii gier? Na to wygląda! Trwają właśnie rozmowy, w wyniku których reżyserem może zostać David Leitch — twórca takich hitów jak "Kaskader" czy "Deadpool 2". Co wiemy o nowej produkcji?

"Gears of War": kultowa seria trafi na ekrany?

Seria "Gears of War" to komputerowa gra akcji, która zadebiutowała na konsolach w 2006 roku. Akcja "Gears of War" rozgrywa się na planecie Sera, przypominającej Ziemię. Przez wiele lat mieszkańcy toczyli ze sobą wojnę, której głównym powodem był konflikt o surowce. Dzięki odkryciu nowego źródła energii, substancji znanej jako imulsja, doszło do zawieszenia broni i zakończenia wojny.



Niestety spokój nie trwał długo — na powierzchnię wyszły istoty zwane szarańczą, które przyczyniły się do śmierci 80% mieszkańców planety, a ci, którzy przeżyli, ukryli się w miejscach, zbyt twardych, by wrogie istoty mogły się przekopać.

Głównym bohaterem pierwszej części jest Marcus — doświadczony żołnierz, który z powodu dezercji został skazany na dożywocie, ale w wyniku pogarszającej się sytuacji na planecie, dowódcy zostają zmuszeni do uwolnienia mężczyzny. Marcus i jego grupa stają się ostatnią linią obrony ludzkości.

"Gears of War": twórca "Deadpoola 2" reżyserem?

Trwają właśnie negocjacje Netfliksa z reżyserem Davidem Leitchem, a za scenariusz ma odpowiadać Jon Spaiths — pracujący niegdyś przy "Diunie". Dziennikarze podkreślają, że ma być to wysokobudżetowa produkcja.

Jakiś czas temu mówiło się także o serialu animowanym dla dorosłych osadzonym w świecie "Gearsów", ale o tym projekcie także niewiele wiadomo.

Na ten moment Netflix nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia.