Dla Paramount Pictures "Top Gun: Maverick" wyprzedził "Titanica" również jako największy film w 110-letniej historii studio. Jednak dramat Jamesa Camerona wciąż wyprzedza przygody Toma Cruise'a poza rynkiem amerykańskim (1.5 miliarda dol. i 2.2 miliarda dol.).

Imponować może fakt, że "Top Gun: Maverick" sprzedał podobną liczbę biletów za granicą, jak w kraju, z międzynarodowym wynikiem filmu na poziomie 690 milionów dolarów. Przypomnijmy, że film nie był wyświetlany w Chinach i w Rosji. Przebój "Top Gun" z 1986 roku zarobił do tej pory 1,3 miliarda dolarów.

"Top Gun: Maverick" osiąga wyniki, które były imponujące nawet przed pandemią COVID-19. Obecnie film jest bliski zdeklasowania na rynku amerykańskim także superprodukcji "Avengers: Wojna bez granic", która zajmuje teraz 6. miejsce najlepiej zarabiających filmów w USA, z dochodem w wysokości $678 milionów dolarów.



Na liście pięciu najlepszych krajowych wydań w historii znajdują się także: "Czarna Pantera" (700 mln USD), "Avatar" (760 mln USD), "Spider-Man: Bez drogi do domu" (804 mln USD), "Avengers: Koniec gry" (853 mln dolarów) i "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy" (936 mln dolarów).



"Top Gun Maverick": Najlepiej oceniany film w karierze Toma Cruise'a

"Czekałem ze zrobieniem sequela, aż pojawi się historia warta kontynuacji, a technologia tak się rozwinie, że będzie można realniej przedstawić to, czego doświadcza pilot myśliwca" - Tom Cruise mówił w materiale promującym film "Tom Gun Maverick".



" Top Gun:Maverick " w końcu trafił do kin po dwóch latach zawieszenia z powodu pandemii i spotkał się z ogromnym entuzjazmem, zarówno ze strony widzów, jak i krytyków. Według serwisu Rotten Tomatoes film jest najlepiej ocenianą produkcją w płodnej karierze Toma Cruise'a , zaraz obok najnowszej części serii " Mission: Impossible ".

Kontynuacja hitu z 1986 roku bez wątpienia sprostała oczekiwaniom fanów i samych twórców. Jak ujawnił tymczasem reżyser produkcji Joseph Kosinski, początkowo niewiele wskazywało na to, że film powstanie, bo nie chciał tego Tom Cruise. "Miałem pół godziny, żeby go przekonać" - wspomina filmowiec.



Tom Cruise nie chciał zagrać w filmie "Top Gun Maverick"

"Gdy tylko przeczytałem scenariusz, w głowie pojawiło mi się kilka pomysłów. Przedstawiłem je producentowi Jerry’emu Bruckheimerowi , któremu przypadły one do gustu. Wtedy polecił mi przekazać wszystko bezpośrednio Tomowi. Więc polecieliśmy do Paryża, gdzie Tom kręcił kolejną część 'Mission: Impossible'. Mieliśmy około pół godziny, bo tyle miał czasu między zdjęciami. Kiedy tam dotarłem, ku mojemu zdumieniu odkryłem, że Tom wcale nie chce kręcić kontynuacji 'Top Gun'. To jeden z tych okropnie stresujących momentów w karierze reżysera, kiedy musisz błyskawicznie przekonać gwiazdę do występu w produkcji, bo mocno w nią wierzysz. Musiałem wytłumaczyć Tomowi, dlaczego ten film powinien powstać. Miałem pół godziny, żeby go przekonać" - wspomina Kosinski.

Argumentacja reżysera najwyraźniej trafiła do Cruise’a. Spotkanie, choć krótkie, okazało się bardzo owocne. "Pod koniec mojej wizyty Tom podniósł słuchawkę, zadzwonił do szefa wytwórni Paramount Pictures i powiedział krótko: Robimy kolejnego 'Top Guna'. W tym momencie zobaczyłem potęgę prawdziwej gwiazdy filmowej. Muszę przyznać, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie" - ujawnił Kosinski.

Twórca filmów "Niepamięć" i "Tylko dla odważnych" zdradził też, że tytuł kontynuacji "Top Guna" nie jest przypadkowy. Stanowi on element filozofii stojącej za tym obrazem. "Chciałem, żeby to była opowieść o ludziach. Postaci są tu najważniejsze. Myślę, że nasz tytuł to wyraża - bo to nie jest "Top Gun 2", tylko film o Mavericku" - dodał reżyser.



