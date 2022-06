Rekordowy "Top Gun: Maverick"

27 maja na ekranach kin debiutował wyczekiwany przez fanów "Top Gun: Maverick" z powracającym do swej kultowej roli Tomem Cruisem. Wyniki finansowe filmu przeszły najśmielsze oczekiwania twórców - w zaledwie trzy dni zarobił na świecie rekordowe 250 mln dolarów, co czyni go najbardziej dochodowym obrazem w karierze gwiazdora "Mission: Impossible".

W drugim weekendzie wyświetlania filmu "Top Gun: Maverick" w amerykańskich kinach, film Josepha Kosinskiego zarobił tam 86 milionów dolarów, czyli znacznie więcej niż prognozowano. Drugiej części "Top Gun" wróżono spadek zysków o 33 proc., a tymczasem ten okazał się niższy. Niewiele, bo finalnie stanęło na 32 proc. mniej w stosunku do pierwszego weekendu wyświetlania, gdy "Top Gun: Maverick" zarobił 124 miliony dolarów.

Zdjęcie Tom Cruise uczestniczy w wielkim otwarciu nowej siedziby Applied Scholastics International w 2003 r. / Getty Images

Jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych, a także najlepiej opłacanych aktorów na świecie. Prywatnie, oprócz niekontrolowanych wybuchów na planie, Tom Cruise jest znany z bycia guru sekty, do której wciągnął także swoje dzieci. Wszystkie kontrowersje związane z Cruise'em - scjentologiem są szeroko komentowane i krytykowane, a mimo to, Hollywood go kocha.



Tom Cruise od wielu lat stoi na czele "ruchu religijnego". Scjentologia koncentruje się na pozyskiwaniu gwiazd z myślą o zapewnieniu im tak zwanych "ambasadorów" religii, którzy w wywiadach będą dawać świadectwa wiary. Głowy scjentologii wychodzą z założenia, że "kościół to biznes, a przecież, jak w każdym biznesie, dobrze mieć celebrytów, którzy będą go reklamować".

Byli członkowie sekty mówią o praniu mózgów, żerowaniu na ludzkiej naiwności i systemowym wykorzystywaniu zazwyczaj znanych i zamożnych osobistości. Zupełnie inaczej odnosi się do scjentologii Tom Cruise. Głosi świadectwo o tym jak "wiara" wpłynęła na jego życie i zawdzięcza jej wszystkie osiągnięcia.

Zdjęcie Leah Remini / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

Niedawno do przynależności aktora do scjentologów odniosła się Claire Headley, była członkini sekty. W długim wpisie skrytykowała jego działania oraz samą sektę. Oskarżyła Cruise'a o "zbrodnie przeciwko ludzkości". "Ekstremalne, myślicie? Niszczenie rodzin jest zbrodnią przeciwko ludzkości. W mojej opinii. Zapytajcie siebie samych: kiedy ostatnio Tom rozmawiał ze swoją jedyną biologiczną córką, Suri? Tom Cruise promuje niebezpieczną sektę, która zniszczyła także moją rodzinę. Ta sama sekta prawie kosztowała mnie małżeństwo i moje życie. Ta sekta zmusiła mnie do dwóch aborcji, a potem do ucieczki w 2005 r. tylko z tym, co miałam na sobie i 200 dolarami w kieszeni. Ta sama sekta śledziła mnie po USA i próbowała powstrzymać mnie przed ucieczką. Dzięki Bogu, że zawiedli" - napisała.

Kobieta wystąpiła również w programie "Scientology and the Aftermath". Jego autorką jest aktorka Leah Remini, która podobnie jak Headley należała do sekty. Aktorka opublikowała wpis, w którym dziękuje Headley za odwagę. "Tom Cruise dobrze wie, co dzieje się u scjentologów. Nie dajcie się oszukać czarowi gwiazdora" - napisała aktorka.

