Toni Collette w niezwykłej podróży. Towarzyszy jej... osiołek

Toni Collette: Nie przestaje zachwycać na ekranie

Toni Collette jest gorącym nazwiskiem w branży od lat. Do tej pory zdobyła nominację do Oscara za rolę w " Szóstym zmyśle ". Od tego czasu jej występy m.in. w " Małej Miss " i " Na noże " zachwyciły nie tylko widzów, ale przede wszystkim krytyków. W jej karierze zdecydowanie wyróżnia się fantastyczna rola w filmie Ari Astera " Dziedzictwo: Hereditary ". Niedawno można było ją zobaczyć u boku Moniki Bellucci w filmie "Mafia Mamma".



Teraz aktorka dołączyła do ekipy filmu "A French Pursuit", który będzie anglojęzyczną wersją francuskiej komedii "Osiołek, kochanek i ja". Za scenariusz filmu odpowiada Olivia Hetreed ("Dziewczyna z perłą"), a wyreżyseruje go Catherine Hardwicke ("Zmierzch"). W głównej roli wystąpi właśnie Toni Collette.

Toni Collette rusza w podróż u boku osiołka

Komedia "A French Pursuit" będzie trzecim wspólnym projektem Catherine Hardwicke i Toni Collette, które wcześniej zrealizowały razem filmy "Już za tobą tęsknię" oraz "Mafia Mamma". Jak informuje portal "Deadline", zdjęcia do tego filmu mają rozpocząć się wiosną bieżącego roku.

Nowa produkcja opisywana jest jako ciepła opowieść o Zoe Turner - wolnej kobiecie, która poszukuje miłości. To niekonwencjonalna i żywiołowa brytyjska nauczycielka sztuki, której miłością jest inny buntownik, Jean-Louise. Ich plany na romantyczny wyjazd zostają niespodziewanie pokrzyżowane. Zoe, choć ma złamane serce, nie wpada w rozpacz, tylko wyrusza w podróż, która ma pomóc jej odkryć własne pragnienia. W tej wędrówce towarzyszy jej zdeterminowany osiołek Napoleon.

"Olivia we wspaniały sposób uchwyciła magię francuskiego hitu kinowego, dodając nowych warstw zarówno do oryginalnej historii, jak i postaci Zoe. W tworzeniu filmu blisko współpracowała z Catherine i Toni, co pomogło w rozwoju scenariusza. Nasza komedia połączy chwytającą za serce opowieść z zabawą" - zachwala scenariusz filmu producentka Gabrielle Stewart. "Jestem podekscytowana rozpoczęciem zdjęć do nowej wersji szalonej przygody Zoe. Już wiosną wyruszymy wspólnie w podróż po magicznych zakątkach Sewennów" - wyznała z kolei reżyserka Catherine Hardwicke.