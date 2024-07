Tomasz Schuchardt miał problemy z pewnością siebie. "Wstydziłem się, że pochodzę ze wsi"

Tomasz Schuchardt, trzykrotny laureat Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, to aktor, który nie boi się trudnych ról. W jego dorobku znajdziemy wiele kreacji wymagających ogromnego zaangażowania emocjonalnego. Jak sam przyznaje, droga do sukcesu nie była łatwa, a początki kariery naznaczone były poczuciem inności i brakiem pewności siebie.

Tomasz Schuchardt - kaszubskie korzenie i miłość do kultury

Schuchardt pochodzi z Sobowidza, niewielkiej wsi pod Gdańskiem. Choć zawsze czuł, że jest stworzony do większych miejscowości, to właśnie tam zaszczepiono w nim miłość do kultury. Dzięki swojemu wychowawcy, nauczycielowi historii, odkrył świat książek, filmów i muzyki, który ostatecznie poprowadził go do szkoły teatralnej w Krakowie.

W liceum, a później na studiach, Schuchardt zmagał się z poczuciem inności i brakiem pewności siebie. Wynikało to z jego wiejskiego pochodzenia i braku dostępu do tych samych zasobów kulturowych, co jego rówieśnicy z miasta. Dopiero z czasem zrozumiał, że to właśnie jego korzenie i doświadczenia czynią go wyjątkowym. "Sobowidz, moje nazwisko - wszystko to czyniło mnie wyjątkowym. Wtedy przestałem się tego wstydzić" - wspomina aktor.

Schuchardt podkreśla, że na jego sukces złożyło się wiele czynników: talent, ambicja, pracowitość, sumienność, ale także szczęście. "Na własnym przykładzie wiem, że szczęście sprzyja tym, którzy o nie zabiegają albo mocno w nie wierzą" - mówi.

Terapia jako droga do dojrzałości

Aktor otwarcie przyznaje, że korzysta z pomocy psychoterapeuty. Zdecydował się na terapię po narodzinach córki, chcąc być dla niej najlepszym możliwym ojcem. "Trzeba być kompletnym człowiekiem, a ja byłem niekompletny, niedojrzały" - wyznaje. Dzięki terapii Schuchardt nauczył się lepiej rozumieć siebie i swoje emocje, co przekłada się również na jego pracę aktorską.

Aktorstwo jako zawód, a nie sposób na życie

Schuchardt podkreśla, że aktorstwo to dla niego przede wszystkim zawód, a nie sposób na życie. "Jeśli moja rodzina jest na pierwszym miejscu, a zawód na drugim, to nagle okazuje się, że zawsze robię wszystko, co w mojej mocy, żeby pracować jak najlepiej, jak najstaranniej, ale też w granicach tego, co mogę zrobić" - mówi.

Choć aktor cieszy się z otrzymanych nagród, nie przywiązuje do nich przesadnej wagi. "Nagrody cieszą, dają potwierdzenie, że zmierzam w dobrym kierunku, że to, co miałem do powiedzenia, kogoś wzruszyło albo kogoś obeszło. Natomiast staram się, żeby one mnie nie definiowały" - podkreśla.

Tomasz Schuchardt to aktor, który nie boi się wyzwań i wciąż poszukuje nowych dróg rozwoju. Jego historia pokazuje, że determinacja, ciężka praca i otwartość na nowe doświadczenia mogą zaprowadzić na szczyt, niezależnie od pochodzenia czy początkowych trudności.

Zdjęcie Tomasz Schuchardt / Źródło: AIM

