Tomasz Oświeciński powtarza szkołę?

Tomasz Oświeciński krąży między planami seriali "M jak miłość" i "Pierwsza miłość" oraz filmów fabularnych, które za jakiś czas wejdą do kin. Niedawno zakończył zdjęcia do produkcji Michała Węgrzyna "All in, czyli jak okraść państwo w czasie pandemii", a obecnie pracuje na planie filmu "Projekt Foka". W obsadzie tej komedii oprócz niego znaleźli się również Mateusz Damięcki, Antoni Królikowski i Arkadiusz Smoleński.

Tomasz Oświeciński o wychowaniu

Tomasz Oświeciński sporo czasu spędza też w nowym domu. Choć jego budowa się jeszcze nie skończyła, aktor już kilka dni temu rozpoczął już przewożenie rzeczy. "Stało się - już tylko tydzień dzieli nas od przeprowadzki do domu, w którym na parterze nadal jest plac budowy. Od 3 dni przewozimy kartony i walizki, rozpakowujemy meble, potykając się o sprzęty z budowy. Czasem myślimy sobie po co nam to wszystko było..." - napisał na Instagramie.

Reklama

Instagram Post

Wśród tych wszystkich zajęć Oświeciński znajduje także czas na naukę i pilnie przyswaja wiedzę z podręczników szkolnych. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych zdradził, co go do tego skłoniło. "

"Matma, historia, a może geografia - z którym przedmiotem swoich dzieci radzicie sobie najlepiej? Mam wrażenie, że każdy rodzic powtarza szkołę, kiedy doczeka się uczniów w domu i to właśnie dzieje się u nas. Praktycznie każdego dnia wspólnie się uczymy" - wyjawił aktor. Wytłumaczył również, że część wiedzy, którą zdobył w szkole, już mu umknęła. "Nie oszukujmy się, kto z nas pamięta, co to sinus i zna wzory wszystkich pierwiastków na pamięć, tak samo jak daty bitew starożytnego Rzymu. Aby nie zgasić w dziecku motywacji, że to wszystko jest po coś, nie możemy wypaść blado, kiedy prosi nas o sprawdzenie pracy domowej. Dlatego właśnie po godzinach kuję na pamięć" - wyznał aktor.

Tomasz Oświeciński pomaga w lekcjach swojej 12-letniej córce Mai, która poszła w jego ślady i rozpoczęła karierę aktorską. Na stałe gra w serialu "Na Wspólnej", wystąpiła także w filmie Patryka Vegi "Kobiety mafii".