Tomasz Bagiński odsłonił swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd

Autor filmów animowanych, rysownik, reżyser i producent filmowy Tomasz Bagiński odsłonił w sobotę swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd na ul. Piotrkowskiej. "Tak naprawdę to jest nagroda dla setek, tysięcy ludzi, którzy stoją za moim sukcesem" - mówił filmowiec nominowany do Oscara za "Katedrę".

Tomasz Bagiński podczas uroczystości odsłonięcia swojej gwiazdy w Łódzkiej Alei Gwiazd /Roman Zawistowski / PAP

Jak podkreśliła podczas uroczystości prezydent miasta Hanna Zdanowska, w Łódzkiej Alei Gwiazd po raz pierwszy został uhonorowany artysta filmowy związany z nowymi technologiami, które coraz częściej są obecne w kinie.



- W tej chwili to sztuka. Sztuka związana z tworzeniem określonych efektów specjalnych, w których pan jest wybitnym specjalistą. Źle by się stało, gdyby w naszej Walk of Fame pana gwiazdy by zabrakło. W ten symboliczny sposób możemy uhonorować pana działania na rzecz nowoczesnej kultury - powiedziała prezydent.



Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi Rafał Syska wskazał natomiast, że Bagiński to jeden z twórców nowego, cyfrowego kina. "Dziś odsłaniamy gwiazdę Tomaszowi Bagińskiemu, ale odsłaniamy też gwiazdę całemu nowemu pokoleniu twórców filmowych. To pokolenie twórców kina przyszłości" - zaznaczył.

Uhonorowany reżyser oraz twórca krótkometrażowych filmów animowanych przyznał, że znalezienie się w Alei Gwiazd wielkich polskich filmowców to wyróżnienie nie tylko dla niego, ale wszystkich osób z nim współpracujących.

- Za każdym z filmów stoją ludzie. Za każdą kamerą jest operator, a za każdym komputerem grafik, a także ich rodziny. To są też pisarze, którzy dostarczają fantastyczny materiał. Byłbym bowiem w zupełnie innym miejscu, gdyby nie Andrzej Sapkowski, który pochodzi z Łodzi i którego życie jest związane z moim. Ta nagroda jest dla mnie, ale tak naprawdę to jest nagroda dla setek, tysięcy ludzi, którzy stoją za moim sukcesem - podkreślił Bagiński odsłaniając swoją gwiazdę, którą na najsłynniejszym łódzkim deptaku wmurowano w okolicach numeru 70.

Zdjęcie Tomasz Bagiński (L) i prezydent miasta Hanna Zdanowska (P) podczas uroczystości odsłonięcia gwiazdy w Łódzkiej Alei Gwiazd / Roman Zawistowski / PAP

Gwiazda 44-letniego rysownika, reżysera i producenta filmowego została ufundowana przez Miasto Łódź w ramach projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO.

Bagiński zapisał się na kartach kultury polskiej nie tylko jako wybitny reżyser i twórca krótkometrażowych filmów animowanych, ale także jako specjalista od cyfrowych efektów specjalnych do filmów i gier komputerowych, rysownik, malarz oraz producent wykonawczy.



Szerokiej publiczności artysta znany jest głównie jako twórca znakomitych krótkometrażowych filmów animowanych, m.in. za sprawą nominowanej w 2003 r. do Oscara "Katedry". Obraz inspirowany opowiadaniem Jacka Dukaja, malarstwem Zdzisława Beksińskiego i architekturą Gaudiego został nagrodzony m.in. na konferencji SIGGRAPH 2002, 43. Krakowskim Festiwalu Filmowym, British Animation Festival oraz otrzymał nagrodę dla najlepszego filmu festiwalu Animago.



Duży sukces odniosły także animacje "Sztuka spadania" i "Kinematograf", które zyskały uznanie wielu na festiwalach filmowych.

Cyfrowe efekty specjalne Bagińskiego można również podziwiać w pełnometrażowych filmach fabularnych, animowanych przerywnikach filmowych w grach oraz reklamach. Artysta pracował m.in. przy "Quo vadis" (2001) w reż. Jerzego Kawalerowicza czy "Superprodukcji" (2002) Juliusza Machulskiego. Jego kultowe cinematiki z gier "Wiedźmin" i "Cyberpunk 2077" przyniosły mu szeroki rozgłos. Jako reżyser reklam Bagiński współpracował z takimi globalnymi markami jak: BBC, EA Sports, Coca Cola, Nike czy Historia Channel.



Ostatnio Bagiński został producentem wykonawczym serialowej wersji "Wiedźmina". Produkcja okazała się przebojem Netflixa. Wiosną tego roku premierę miał inny serial telewizyjny "Kierunek noc" na podstawie prozy Jacka Dukaja, którego producentem był także Bagiński.

Łódzka Aleja Gwiazd wzorowana jest na hollywoodzkiej Walk of Fame. Inicjatorem jej powstania w 1996 r. był Jan Machulski, a projektantem gwiazdy Andrzej Pągowski. Pierwsza mosiężna gwiazda Andrzeja Seweryna została wmurowana dwa lata później.

Dotąd odsłonięto ponad 70 gwiazd, którymi uhonorowano zasłużonych dla polskiej kinematografii m.in. reżyserów - Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdę, Romana Polańskiego, Krzysztofa Zanussiego, Janusza Morgensterna, Stanisława Bareję; aktorów - Krystynę Jandę, Janusza Gajosa, Gustawa Holoubka, Wojciecha Pszoniaka, Leona Niemczyka i Tadeusza Łomnickiego oraz twórców muzyki filmowej - Wojciecha Kilara, Zbigniewa Preisnera, Piotra Hertla, Henryka Kuźniaka, a także operatorów, i twórcę plakatów filmowych, teatralnych i festiwalowych Andrzeja Pągowskiego.